SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El orgullo de Cabo Verde tras despedirse del Mundial: “Fue dignificante poder demostrar nuestro carácter e identidad”

    El técnico Bubista y Yannick Semedo analizaron la derrota ante Argentina, además de valorar la gran presentación de su selección en su primera Copa del Mundo: "Está la cabeza erguida", señaló el mediocampista.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Lionel Messi levanta a un futbolista de Cabo Verde. Foto: Xinhua/Xu Zijian.

    Cabo Verde tuvo contra las cuerdas a Argentina. La selección transandina se impuso en el tiempo extra sobre el conjunto africano, por 3-2, y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026. Ahí enfrentarán a Egipto.

    Los Tiburones Azules se van de la Copa del Mundo tras conseguir una participación que quedará en la historia. Por un lado, porque no perdieron en los 90 minutos en todo el certamen. Por otro, porque llevaron al actual monarca planetario, número uno del ranking FIFA y uno de los grandes favoritos, a una definición en la prórroga. El elenco sudamericano también contó con un iluminado Lionel Messi, otro factor determinante.

    Tras el encuentro, el técnico Pedro Leitão Brito, más conocido como Bubista, sacó pecho por lo realizado por Cabo Verde. “Orgullo, orgullo por el equipo, orgullo del trabajo. Creo que significa eso para nuestro país”, comenzó señalando en la transmisión oficial.

    Bubista, técnico de Cabo Verde (Xinhua/Wang Kaiyan). Wang Kaiyan

    Jugar contra el campeón del mundo, poder dar vuelta, digamos así, el resultado. Pudimos empatar dos veces y lo pudimos llevar al tiempo extra. No sé, no perder en el juego”, añadió.

    Bubista valoró el transcurso del encuentro, en el que anotaron dos tantos y le empataron a Argentina en dos oportunidades: “Pero más que todo, es tener orgullo por los jugadores. Fue dignificante poder demostrar en este Mundial nuestro carácter, nuestra identidad, demostrarlo acá. Todo esto es parte del juego”, cerró.

    Por su parte, Yannick Semedo también mostró orgullo por el gran desempeño de su selección: “Sabíamos que sería un partido complicado. Argentina es uno de los mejores equipos del mundo”, inició. “Lo dimos todo, intentamos lo máximo, pero no pudimos conseguir la victoria”, continuó.

    El mediocampista caboverdiano lamentó la derrota, pero volvió a resaltar lo hecho por Cabo Verde: “Es una sensación inexplicable. Simplemente no está todo feliz, pero está la cabeza erguida. El Mundial fue lo mejor que podía ser”, sentenció.

    Más sobre:Mundial 2026MundialCopa del MundoFútbolFútbol InternacionalSelección ArgentinaSelección de Cabo VerdeCabo VerdeBubistaYannick Semedo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Petro acusa al nuevo gobierno colombiano de campaña electoral engañosa y defiende la transmisión en vivo del cambio de mando

    Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en el Madison Square Garden de Nueva York

    Declaran alerta ambiental para este sábado en la RM

    Arrau encabeza control migratorio en Estación Central: “Estamos haciendo un trabajo con buenos indicadores”

    El depósito por más de 20 mil dólares de Taiwán al senador Calisto que investiga la Fiscalía

    Superintendencia de Pensiones presenta propuesta para reemplazar los multifondos

    Lo más leído

    1.
    Una demanda, ofrecimientos y Pellegrini a la vista: el portazo de la ANFP a la opción de Sebastián Beccacece en la Roja

    Una demanda, ofrecimientos y Pellegrini a la vista: el portazo de la ANFP a la opción de Sebastián Beccacece en la Roja

    2.
    Ocho jugadores de una selección dieron positivo en control antidopaje realizado en la Copa del Mundo

    Ocho jugadores de una selección dieron positivo en control antidopaje realizado en la Copa del Mundo

    3.
    “Un engaño”: en Ecuador filtran la charla de Sebastián Beccacece en el camarín tras su eliminación del Mundial 2026

    “Un engaño”: en Ecuador filtran la charla de Sebastián Beccacece en el camarín tras su eliminación del Mundial 2026

    4.
    Scaloni tras el triunfo de Argentina: “No sé si Cabo Verde es un gran equipo, pero dio el 200% y eso equipara las cosas”

    Scaloni tras el triunfo de Argentina: “No sé si Cabo Verde es un gran equipo, pero dio el 200% y eso equipara las cosas”

    5.
    El humilde Cabo Verde tuvo contra las cuerdas a Messi: Argentina sufre en exceso para clasificar en el alargue

    El humilde Cabo Verde tuvo contra las cuerdas a Messi: Argentina sufre en exceso para clasificar en el alargue

    6.
    Chalecos con hielo: qué es y para qué sirve la nueva prenda que se toma las pausas de hidratación en el Mundial

    Chalecos con hielo: qué es y para qué sirve la nueva prenda que se toma las pausas de hidratación en el Mundial

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Rating del jueves 2 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 2 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Ghana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Ghana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Cabo Verde en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Cabo Verde en TV y streaming

    Declaran alerta ambiental para este sábado en la RM
    Chile

    Declaran alerta ambiental para este sábado en la RM

    Arrau encabeza control migratorio en Estación Central: “Estamos haciendo un trabajo con buenos indicadores”

    El depósito por más de 20 mil dólares de Taiwán al senador Calisto que investiga la Fiscalía

    Superintendencia de Pensiones presenta propuesta para reemplazar los multifondos
    Negocios

    Superintendencia de Pensiones presenta propuesta para reemplazar los multifondos

    Japón lidera ranking global de reputación y Chile ocupa el tercer puesto en Latinoamérica

    Pensiones: FAPP traspasa recursos a gestoras que se adjudicaron licitación para administrar carteras de inversiones

    El caso de un niño de 11 años que falleció por rabia tras despertar con un murciélago sobre su boca y nariz
    Tendencias

    El caso de un niño de 11 años que falleció por rabia tras despertar con un murciélago sobre su boca y nariz

    Cómo una sola inyección promete revertir la osteoartritis en pocas semanas, según estudios

    Qué provoca la acumulación de grasa abdominal al envejecer, según un reciente estudio

    Scaloni tras el triunfo de Argentina: “No sé si Cabo Verde es un gran equipo, pero dio el 200% y eso equipara las cosas”
    El Deportivo

    Scaloni tras el triunfo de Argentina: “No sé si Cabo Verde es un gran equipo, pero dio el 200% y eso equipara las cosas”

    El orgullo de Cabo Verde tras despedirse del Mundial: “Fue dignificante poder demostrar nuestro carácter e identidad”

    La dura autocrítica de Messi tras la sufrida victoria de Argentina ante Cabo Verde: “Hay que corregir lo malo, que hoy fue mucho”

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro
    Tecnología

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en el Madison Square Garden de Nueva York
    Cultura y entretención

    Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en el Madison Square Garden de Nueva York

    Duco ofrece soluciones para shows de BTS: una estructura que proteja la cancha del Nacional o trasladar los conciertos a la Explanada Sur o Cerrillos

    Delegado Codina afirma que se está buscando una solución para que los conciertos de BTS se realicen en el Estadio Nacional

    Petro acusa al nuevo gobierno colombiano de campaña electoral engañosa y defiende la transmisión en vivo del cambio de mando
    Mundo

    Petro acusa al nuevo gobierno colombiano de campaña electoral engañosa y defiende la transmisión en vivo del cambio de mando

    “Empieza una nueva etapa”: Keiko Fujimori es proclamada presidenta electa de Perú por el Jurado Nacional de Elecciones

    Anne Hidalgo, exalcaldesa de París: “La adaptación al cambio climático implica soluciones basadas en la naturaleza, no solo tecnología”

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas
    Paula

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”