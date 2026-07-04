El orgullo de Cabo Verde tras despedirse del Mundial: “Fue dignificante poder demostrar nuestro carácter e identidad”

Cabo Verde tuvo contra las cuerdas a Argentina. La selección transandina se impuso en el tiempo extra sobre el conjunto africano, por 3-2, y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026. Ahí enfrentarán a Egipto.

Los Tiburones Azules se van de la Copa del Mundo tras conseguir una participación que quedará en la historia. Por un lado, porque no perdieron en los 90 minutos en todo el certamen. Por otro, porque llevaron al actual monarca planetario, número uno del ranking FIFA y uno de los grandes favoritos, a una definición en la prórroga. El elenco sudamericano también contó con un iluminado Lionel Messi, otro factor determinante.

Tras el encuentro, el técnico Pedro Leitão Brito, más conocido como Bubista, sacó pecho por lo realizado por Cabo Verde. “Orgullo, orgullo por el equipo, orgullo del trabajo. Creo que significa eso para nuestro país”, comenzó señalando en la transmisión oficial.

Bubista, técnico de Cabo Verde (Xinhua/Wang Kaiyan). Wang Kaiyan

“Jugar contra el campeón del mundo, poder dar vuelta, digamos así, el resultado. Pudimos empatar dos veces y lo pudimos llevar al tiempo extra. No sé, no perder en el juego”, añadió.

Bubista valoró el transcurso del encuentro, en el que anotaron dos tantos y le empataron a Argentina en dos oportunidades: “Pero más que todo, es tener orgullo por los jugadores. Fue dignificante poder demostrar en este Mundial nuestro carácter, nuestra identidad, demostrarlo acá. Todo esto es parte del juego”, cerró.

Por su parte, Yannick Semedo también mostró orgullo por el gran desempeño de su selección: “Sabíamos que sería un partido complicado. Argentina es uno de los mejores equipos del mundo”, inició. “Lo dimos todo, intentamos lo máximo, pero no pudimos conseguir la victoria”, continuó.

El mediocampista caboverdiano lamentó la derrota, pero volvió a resaltar lo hecho por Cabo Verde: “Es una sensación inexplicable. Simplemente no está todo feliz, pero está la cabeza erguida. El Mundial fue lo mejor que podía ser”, sentenció.