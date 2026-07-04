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    Poder nuclear y ayuda rusa en la Independencia de EEUU: el mensaje de Putin a Trump por el 4 de julio

    "Tengo confianza en que el establecimiento de relaciones constructivas, equitativas y mutuamente beneficiosas entre Moscú y Washington atienden no solo a los intereses de nuestra gente, sino que también a la comunidad internacional entera", escribió el Ejecutivo ruso.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Poder nuclear y ayuda rusa en la Independencia de EEUU: el mensaje de Putin a Donald Trump por el 4 de julio

    Vladimir Putin, el líder de Rusia, extendió sus felicitaciones hacia Estados Unidos en el marco del aniversario n° 250 de independencia del país norteamericano. El mensaje desde el Kremlin, en todo caso, dejó entrever un énfasis en las capacidades nucleares de ambas naciones.

    El mandatario ruso inició sus palabras dirigidas al presidente estadounidense, Donald Trump, recordando el respaldo “inequívoco” que su nación extendió a los colonos norteamericanos durante su lucha contra el poder británico.

    En esta línea, Putin también repasó la trayectoria de las relaciones entre ambos países. “Peleamos como aliados en dos guerras mundiales, liberando juntos a la humanidad de los horrores del nazismo y posteriormente desempeñando un papel fundamental en la configuración de los cimientos del orden mundial contemporáneo”, dijo.

    Poderes nucleares del mundo

    Dentro del mensaje enmarcado en la festividad del 4 de julio, el presidente ruso afirmó que “hoy, Rusia y Estados Unidos como los dos mayores poderes nucleares del mundo llevan una especial responsabilidad de mantener la seguridad y estabilidad internacional”.

    Así, señaló que tiene confianza en que el establecimiento de “relaciones constructivas, equitativas y mutuamente beneficiosas” entre Moscú y Washington atienden al interés de toda la comunidad internacional.

    Para cerrar las felicitaciones, Putin se dirigió directamente al líder republicano: “Donald, te deseo a ti y a tus seres queridos salud, bienestar y todo éxito, y deseo felicidad y prosperidad para todos los ciudadanos de Estados Unidos”.

    Cómo fue la reunión entre Estados Unidos y Rusia para llegar a un histórico acuerdo. Foto: archivo.

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    Más sobre:Vladimir PutinDonald TrumpRusiaEstados UnidosPoder nuclear

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