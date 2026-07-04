Presidente de sitios de apuestas online y cobro de IVA: “¿De dónde sacó Hacienda esa cifra de US$300 millones? No tengo idea”

El Servicio de Impuestos Internos (SII) emitió el mes pasado una resolución que obliga a los sitios de apuestas en línea a pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) digital. La decisión desató una controversia, porque los críticos de esta industria, basándose en un fallo de la Corte Suprema de septiembre de 2025 que la declaró ilícita, dicen que la decisión del SII es una “regularización encubierta” de la industria.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió al SII afirmando que su deber era recaudar lo que está gravado, sin hacerse cargo del dictamen de la Suprema.

Los sitios de apuestas se habían mantenido al margen de la polémica. Hasta ahora, cuando el presidente de la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea (Apal), Carlos Baeza, deja en claro que recibieron la decisión del SII de muy buen grado.

“Es una buena noticia”, dice el abogado que representa a los sitios Coolbet, Latamwin, Juego en Línea y Betsson. “Vimos muchas señales en el gobierno anterior y tenemos claro que su idea, más que regular, era prohibir. Y en el caso de este gobierno, hemos visto estos últimos dos meses señales importantes de que la mirada es distinta”, resalta.

Y enumera cuatro señales: el 7 de mayo, el gobierno le puso urgencia al proyecto de ley que regula a la industria y que está en segundo trámite legislativo en el Senado; el 15 de mayo, una entrevista de Quiroz donde señala que ese proyecto es prioritario para el Ejecutivo “y que estiman una recaudación de aproximadamente US$300 millones que es necesaria para compensar la disminución de los ingresos fiscales producto de la ley de reconstrucción”; el 30 de mayo, Quiroz insiste en lo mismo en otra entrevista; “y la cuarta señal es precisamente esta decisión del SII de rehabilitar la posibilidad de registro y pago del IVA digital”, apunta.

¿Cómo califica estas señales del gobierno?

-Nos parecen positivas, sin duda. Claramente nos muestra, primero, que el gobierno ve que esta es una actividad que tiene que estar regulada. Segundo, que de todos los proyectos que están en carpeta hoy, el único que genera ingresos inmediatos es esta industria. De hecho, esta decisión me parece muy sabia porque permite a las compañías, antes de que el proceso regulatorio termine, que cumplan con lo que establece la ley.

Usted dice que el ministro Quiroz habla de una recaudación de US$300 millones en caso de regular a la industria. ¿De dónde sale esa cifra?

-La primera respuesta a eso es que este es un mercado no regulado, por lo tanto no hay información pública respecto al volumen del negocio.

Pero ustedes siempre muestran un informe que dice que esta industria mueve US$3 mil millones en Chile.

-Nosotros no compartimos información comercial. No tengo idea cuál es el número de usuarios, cuáles son sus utilidades, porque las compañías de la agrupación compiten entre sí. Ahora, efectivamente en 2024 encargamos un estudio a una compañía americana que hace monitoreos de mercados digitales y su informe habla de varios números, como el tamaño del mercado. Yo dudo que el tamaño sea US$3.000 millones. Hay otros informes, como uno de la Asociación de Casinos, que dice que el mercado debería ser de US$1.000 millones y en dos a tres años llegar a US$1.400 millones.

Son bastante distintos los números, tomando en cuenta cuánto se puede recaudar...

-No es que nosotros estemos inventando cosas. El informe Yield Sec dijo US$3.000 millones, este otro informe dice US$1.400 millones. Me parece mucho más aterrizado este informe que habla de US$1.400 millones. Ahora, con cualquier otro informe, se puede hacer una estimación de cuál sería la recaudación fiscal en función de una carga tributaria. Y eso te puede llevar de US$ 200 o US$ 300 millones hasta US$800 millones. Ahora, ¿de dónde sacó Hacienda esa estimación de US$300 millones? No tengo idea. Pero me parece estupendo que en Hacienda, que me imagino que tienen información, que ese número no salió de un sombrero, hacen una estimación.

Pero supongamos que no recauda nada. La posición es exactamente la misma. Esto hay que regularlo, porque tiene externalidades. Nosotros queremos hacer un aporte y pagar los impuestos que correspondan. Aunque por cierto que esos impuestos tienen que ser adecuados a la experiencia internacional.

Respecto al avance del proyecto de ley que regula al sector, cuenta con más de 400 indicaciones, 150 del gobierno anterior, ¿cuánto más podría demorarse en el Congreso?

-Probablemente este Ejecutivo decida no adherir a las indicaciones del gobierno anterior y va a presentar sus propias indicaciones, esa es la etapa en que estamos. Esas indicaciones, más las presentadas por los senadores, tienen que ir a análisis en particular a las comisiones de Economía y Hacienda del Senado. ¿Cuánto va a tomar eso? Por lo menos 6 meses en cada comisión. Si se hacen los cambios que creemos que tienen que hacerse, lo más probable es que esto pase a tercer trámite, o sea volver a la Cámara, ahí tenemos 4 o 5 meses más. Por eso, nuestra estimación es que esto, en el mejor de los casos, tiene para un año y medio más antes de convertirse en ley.

Niños jugando

Si existe un factor polémico en la discusión legislativa sobre los sitios de juegos online es la fácil exposición infantil y adolescente a ellos, cuyo control está en entredicho. Al respecto, Baeza habla de posibles externalidades de su industria para justificar su regulación.

En este momento se está desarrollando el Mundial de Fútbol. ¿Qué asegura que un niño de 15 años no va a estar jugando en una plataforma de las que usted representa?

-Cada una tiene distintos sistemas de control para el acceso a menores.

Sí, un nombre, un correo y la edad que dice que tiene, nada más.

-Hay un proceso de on-boarding, no solamente el registro automático donde pongo un correo y un número de RUT. Ese proceso normalmente toma 20 o 30 días y tiene distintas etapas: uno es el registro; dos, cuando hago un abono a mi wallet; tercero, cuando hago una apuesta, y cuarto, cuando hago mi primer retiro. Entonces, en distintos momentos de ese proceso se producen los chequeos para efectos de control.

Pero cualquiera puede usar un nombre o una tarjeta de otra persona...

-Si lo que dice es cierto, la respuesta es que hoy día no hay ninguna norma que prohíba eso.

Si el mercado se regulara, ¿qué posibilidad existe de impedir que un niño juegue?

-El registro de menores es muy fácil. Lo que hay que hacer es establecer esta medida que algunos operadores tienen de indexar su base de datos al Registro Civil. Un menor pone un RUT y si ese RUT calza con el Registro Civil, no puede registrarse.

Sin embargo, puede poner el RUT de un adulto.

-Si pone un RUT de un adulto, hay una segunda forma que permite que los menores no jueguen. Y esa es la verificación biométrica, que tiene por objeto asegurarse que cada vez que una persona toma el teléfono y juega, sea efectivamente la persona que se registró.

¿Y por qué las plataformas no tienen ya implementado ese sistema biométrico?

-Hay algunas compañías que lo tienen, pero no es obligatorio. Ahora, cada una de las compañías tiene que cumplir con los requisitos de su respectiva licencia. Y la mayoría está disponible para cumplir esos requisitos. Hay algunos que tienen medidas más agresivas para efectos de control y otras que no. Hoy es completamente voluntario.