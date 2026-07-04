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    Más de 31 mil personas protestan contra congreso ultraderechista de AfD en Alemania

    Las manifestaciones se realizaron en Erfurt, en el estado de Turingia, con sentadas y bloqueos para intentar impedir la llegada de los delegados. Pese a la movilización, el partido realizó su congreso y reeligió a Alice Weidel y Tino Chrupalla como líderes.

    Por 
    Felipe Rivera
    Más de 31 mil personas protestan contra congreso ultraderechista de AfD en Alemania. Imagen de redes sociales X @EFEnoticias

    Las protestas comenzaron antes del inicio formal del congreso. En distintas vías de acceso a Erfurt, miles de manifestantes realizaron sentadas, cortes de rutas y bloqueos para intentar impedir la llegada de los delegados de Alternativa para Alemania (AfD), el partido de ultraderecha que celebró este sábado su encuentro interno en el estado federado de Turingia.

    Según informó la Policía, unas 31 mil personas participaron en las movilizaciones contra el congreso. Sin embargo, los manifestantes no lograron impedir la celebración del evento, al que llegaron cerca de 600 delegados de la colectividad.

    Las protestas fueron convocadas por la alianza Widersetzen —que puede traducirse como “Desobedecer”—, sindicatos, La Izquierda, Los Verdes y otros grupos. El objetivo era bloquear las rutas hacia el recinto ferial donde se desarrolló la cita partidaria.

    Más de 31 mil personas protestan contra congreso ultraderechista de AfD en Alemania. Imagen de redes sociales X @rtvenoticias

    Durante la jornada se registraron sentadas en carreteras y autopistas. Además, ocho activistas se pegaron a las vías del tranvía. Aun así, la Policía señaló que los delegados de AfD pudieron llegar al lugar sin grandes obstáculos, en parte porque varios arribaron durante la madrugada, antes de que las protestas se intensificaran.

    La Policía de Turingia se había preparado para una convocatoria de entre 35 mil y 50 mil manifestantes. También había advertido internamente sobre la eventual presencia de hasta 2.500 extremistas de izquierda dispuestos a recurrir a la violencia.

    Pese a algunas intervenciones policiales con lumas y gas pimienta, las autoridades no informaron inicialmente de detenciones ni disturbios mayores.

    AfD reelige a Weidel y Chrupalla

    Dentro del recinto, el congreso siguió su curso. El colíder de AfD, Tino Chrupalla, abrió la cita con críticas a los manifestantes antifascistas y defendió la realización del encuentro como una señal política para el país.

    Chrupalla también volvió a cuestionar el cordón sanitario que el resto de los partidos alemanes mantiene contra AfD. Según sostuvo, la colectividad debería estar gobernando en Turingia, donde se convirtió hace dos años en primera fuerza con el 32,8% de los votos.

    El dirigente recordó además que en otoño habrá elecciones en el este de Alemania, incluyendo Sajonia-Anhalt, Mecklemburgo-Antepomerania y Berlín. En las dos primeras regiones, AfD lidera las encuestas de intención de voto con 41% y 35%, respectivamente, mientras que en la capital alcanzaría un 18%, según datos de la encuestadora Infratest dimap.

    Más de 31 mil personas protestan contra congreso ultraderechista de AfD en Alemania Lisi Niesner

    La otra colíder del partido, Alice Weidel, también denunció el veto del resto de las fuerzas políticas a AfD, que fue la segunda fuerza en las elecciones generales de 2025 y actualmente lidera las encuestas nacionales con entre 27% y 29% de intención de voto.

    Durante su discurso, Weidel prometió deportaciones rigurosas y “seguridad” para todos, además de acusar a la conservadora Unión Cristianodemócrata (CDU) de hacer “política contra los alemanes”.

    La dirigente sostuvo que AfD está captando cada vez más votantes desde el electorado conservador y volvió a definir a la colectividad como “el nuevo partido popular” de Alemania.

    Tanto Chrupalla como Weidel fueron reelegidos este sábado para los próximos dos años al frente del partido. Chrupalla obtuvo el 70,05% de los votos, por debajo del 79,7% conseguido en el congreso de 2024. Weidel, en tanto, logró el 81,31%, levemente menos que el 82,7% anterior.

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