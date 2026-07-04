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    Dónde y a qué hora ver a Canadá vs. Marruecos en TV y streaming

    El partido da inicio a la etapa de octavos de final del Mundial 2026.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Canadá vs. Marruecos en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales Canada’s Men’s National Team / Canada Soccer

    Este fin de semana comienza la ronda de octavos de final del Mundial 2026 y el primer partido de la fase enfrenta a Canadá con Marruecos.

    Los anfitriones sellaron su paso a la etapa tras vencer a Sudáfrica por la cuenta mínima, mientras que los africanos eliminaron a Países Bajos con un resultado 3-2 por penales.

    Cuándo juega Canadá vs. Marruecos

    El partido de Canadá contra Marruecos es este sábado 4 de julio a las 13:00 horas de Chile.

    Para este compromiso las selecciones se trasladan hasta el Estadio Houston de Texas, Estados Unidos.

    Dónde ver a Canadá vs. Marruecos

    El partido de Canadá contra Marruecos se transmite en el canal DSports de DirecTV.

    La cobertura online del cruce va por las plataformas DGO y Paramount+.

    Más sobre:FútbolMundialMundial 2026Copa del MundoCopa del Mundo 2026Partidos hoyMundial hoyPartidos Mundial hoyCanadáMarruecosCanadá - MarruecosCanadá vs MarruecosMarruecos - CanadáMarruecos vs CanadáDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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