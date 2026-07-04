Dónde y a qué hora ver a Canadá vs. Marruecos en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales Canada’s Men’s National Team / Canada Soccer

Este fin de semana comienza la ronda de octavos de final del Mundial 2026 y el primer partido de la fase enfrenta a Canadá con Marruecos.

Los anfitriones sellaron su paso a la etapa tras vencer a Sudáfrica por la cuenta mínima, mientras que los africanos eliminaron a Países Bajos con un resultado 3-2 por penales.

Cuándo juega Canadá vs. Marruecos

El partido de Canadá contra Marruecos es este sábado 4 de julio a las 13:00 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se trasladan hasta el Estadio Houston de Texas, Estados Unidos.

Dónde ver a Canadá vs. Marruecos

El partido de Canadá contra Marruecos se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del cruce va por las plataformas DGO y Paramount+.