Trump proclama una “nueva edad de oro” para EE.UU. en el aniversario 250 del país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó este sábado las celebraciones por el 250º aniversario de la independencia del país con un discurso de tono triunfalista en Washington D.C., donde aseguró que EE.UU. vive un nuevo período de crecimiento.

En una intervención con formato similar a un acto de campaña, el mandatario afirmó que el país posee un “logro incomparable y un potencial ilimitado”, asegurando que “recién estamos comenzando” una nueva etapa para el país norteamericano.

“Estados Unidos es una nación de ganadores. Hoy nuestro país está ganando otra vez”, declaró ante miles de asistentes, antes de un espectáculo de fuegos artificiales que los organizadores calificaron como el mayor realizado hasta ahora para conmemorar la fecha.

Durante su alocución, el jefe de Estado reiteró uno de los conceptos centrales de su discurso político al prometer una nueva “edad de oro para Estados Unidos”. Asimismo, volvió a insistir en sus denuncias -sin presentar pruebas- sobre un supuesto fraude electoral cometido por sus adversarios políticos.

Ataques al comunismo y a sus opositores

Trump también aprovechó la ceremonia para profundizar sus críticas contra el comunismo y los sectores progresistas del país.

“No queremos comunistas en nuestro país. Nunca funcionó y nunca funcionará”, afirmó el mandatario, asegurando que esa ideología jamás volverá a “levantar su horrible cabeza en Estados Unidos”.

Las declaraciones fueron emitidas un día después de que, durante un acto en el Monte Rushmore, el presidente calificara al comunismo como una amenaza para Estados Unidos y acusara a sus simpatizantes de convertirse en “el enemigo del 4 de julio de 1776”, en referencia a la fecha de la independencia estadounidense.

Celebración marcada por el clima extremo

La jornada estuvo condicionada por una intensa ola de calor que afecta al este de Estados Unidos durante los últimos días.

Las temperaturas superaron los 37,8 °C en Washington D.C., mientras que los servicios de emergencia atendieron a 51 personas por problemas asociados al calor, de las cuales 12 debieron ser trasladadas a hospitales.

Las condiciones meteorológicas también obligaron a cancelar el tradicional desfile del Día de la Independencia en la capital, al igual que otro desfile previsto en Filadelfia, ciudad donde fue firmada la Declaración de Independencia en 1776.

Posteriormente, una tormenta eléctrica obligó a evacuar durante más de dos horas el sector donde se desarrollaría el acto presidencial.

A través de sus redes sociales, Trump restó dramatismo al episodio y escribió que “las tormentas traen suerte para cualquier ocasión”. Más tarde, al iniciar finalmente su discurso cerca de las 23.15 horas, aseguró que habría hablado “aunque hubiera sido frente a una sola persona a las cuatro de la madrugada”.

Durante la ceremonia, el mandatario presentó a veteranos de las Fuerzas Armadas y a la tripulación de la histórica misión espacial Artemis II, mientras repasó algunos de los principales hitos de la historia estadounidense.