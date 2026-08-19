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    El complejo momento de Jorge Sampaoli en Talleres que lo tiene en la cuerda floja

    Desde su llegada al banco de la T, el exseleccionador de la Roja solo registra una victoria en la actual temporada.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    El complejo momento de Jorge Sampaoli en Talleres que lo tiene en la cuerda floja.

    Un complejo momento vive Jorge Sampaoli en Argentina. El extécnico de la Roja, hoy a cargo de Talleres, tambalea en su puesto después de la serie de malos resultados que acumula la T en la temporada.

    A dos meses de su arribo, este lunes, por la quinta jornada del Torneo de Clausura transandino, su escuadra cayó por 3-1 contra Gimnasia de Mendoza.

    Con este resultado, el conjunto cordobés quedó ubicado en el último lugar de la Zona A con solo tres puntos gracias a un triunfo y cuatro caídas.

    Más allá del resultado y la posición en la tabla, lo que preocupa del otro lado de la cordillera es que la escuadra aún no muestra una idea definida para enfrentar los partidos y sostener el juego.

    Su debut en la competencia fue contra Newell’s Old Boys, cosechando una derrota tras la cual solicitó tiempo para que los jugadores se adaptaran al sistema que quería. Sin embargo, aquello aún no ha sucedido, lo que ha encendido una serie de cuestionamientos a su gestión.

    Ahora, en el último encuentro, el golpe fue tal que Sampaoli se ausentó de la conferencia de prensa y se retiró del estadio directamente hacia el bus. Un acto que en Argentina interpretan como una señal de una posible salida.

    La postura de los medios

    Sobre el mal presenta de Jorge Sampaoli, Olé, por ejemplo, indica que “se fue sin hablar tras una nueva derrota de Talleres y podría haber novedades sobre su continuidad”.

    Más adelante indican que “la continuidad de Jorge Sampaoli quedó en la cuerda floja tras una nueva derrota de Talleres en el Torneo Clausura. Su frustración en el banco, con la capucha puesta y los ojos vidriosos apuntando más allá del partido, fue el fiel reflejo de su presente en la T. Y su decisión de no hablar luego de la derrota 3-1 ante Gimnasia de Mendoza, alimentó más los rumores sobre una posible salida”.

    También apuntaron a la forma del equipo. “lo que más preocupa es que el equipo aún no muestra identidad. En estos cinco partidos, todavía no logró plasmar su idea en la cancha. Así, esta nueva derrota recrudece aún más un presente complicado, y ya apuntado por los hinchas. Porque en la fecha pasada, tras la caída 3-0 ante Lanús, las tribunas del Kempes demostraron su disconformidad con silbidos”, concluyeron.

    Una visión similar tuvo Clarín. “Jorge Sampaoli llegó a Talleres para relanzar su carrera. El entrenador asumió en junio del 2026, tras la salida de Carlos Tevez. Pero en el inicio de su ciclo no da pie con bola: jugó cinco partidos y perdió cuatro; apeas pudo con un Platense en declive en lo que pareció una reacción que no se consumó. Y anoche, la situación pareció llegar al límite: perdió 3-1 con Gimnasia de Mendoza en lo que podría haber sido una goleada si no fuera porque Unsain tapó un penal cuando el partido estaba 3-0”, presentaron.

    “En estos cinco partidos, todavía no logró plasmar su idea en la cancha. Perdió cuatro de cinco. Y, con diez goles en contra, es el equipo más goleado de la Liga Profesional”, agregaron.

    A su vez, TyC Sports se refirió a la “incertidumbre por el futuro de Sampaoli en Talleres”.

    “Los resultados se explican en la debilidad defensiva porque recibió diez goles en lo que va del torneo, lo que da un promedio de dos por encuentro. Lo rescatable dentro de ese panorama es que convirtió siete, pero no le alcanzaron para sumar los puntos esperados”, analizaron.

    Con apenas 3 puntos sobre 15 disputados, el futuro del nacido en Casilda, quien transita su primera experiencia en el fútbol argentino, corre serio riesgo y en las próximas horas mantendrá una reunión con el presidente Andrés Fassi en la que se resolverá su continuidad o su alejamiento de la institución”, remarcaron.

    Por último, Infobae indicó que “al término del partido, el entrenador no habló con la prensa, salió del vestuario antes que sus propios jugadores y subió al micro del plantel sin dar explicaciones. Su continuidad al frente del equipo quedó bajo la lupa”.

    “El equipo cordobés acumula cuatro derrotas en cinco fechas del Torneo Clausura 2026 y apenas tres puntos, lo que lo deja último en la Zona A. Los números son elocuentes: diez goles recibidos en cinco partidos y un solo triunfo desde el inicio del certamen”, cerraron.

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