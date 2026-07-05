SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    La leche: una industria en movimiento y al alza

    Los lecheros llevan tres años seguidos con incrementos de producción y con precios estables, lo que debiera mantenerse el resto de 2026. Los productores, eso sí, esperan señales de las marcas procesadoras para prolongar esta tendencia. Los grandes actores del negocio son Colun, Soprole y Nestlé.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal
    vacas

    La compra de Agrícola Las Mercedes, una empresa en operación y con ganancias, es un ejemplo de que la industria de la leche en Chile atraviesa por un momento interesante y donde se han producido movimientos.

    Entre los grandes actores en la producción y la distribución, Soprole, por ejemplo, acaba de anunciar una reorganización societal, que hace más simple la estructura de esta filial del grupo peruano Gloria. Colun, por su parte, está cerca de inaugurar una gran planta de quesos que la mayor cooperativa láctea del país levanta en La Unión, con una inversión de US$140 millones.

    Pero el sector, además, goza de positivas cifras en producción, exportaciones e importaciones, pese al contexto macroeconómico débil del país.

    En ese movimiento de la industria también se ha generado un fenómeno de consolidación, pues existen menos productores, pero con más vacas. Incluso se dan situaciones como la de Las Mercedes, en que una familia productora tradicional no continúa el negocio y entran nuevos actores. En este contexto, han aparecido además compradores extranjeros de países exóticos como China o los emiratos árabes, que buscan oportunidades de campos para abastecer a sus propios mercados.

    De hecho, hace dos semanas se llevó a cabo en Osorno Chilelácteo, un evento que reúne a los empresarios del rubro, cuyo eslogan, justamente, hablaba de “un sector en movimiento”, y donde se destacó el buen momento actual.

    “Este es un sector que está en movimiento. Este es el tercer año que llevamos con aumento de producción. Estamos aumentando las exportaciones también, tenemos una marca de leche premium a nivel internacional llamada ChileMilk, con la cual estamos bien posicionados en el extranjero. Y estamos a la vanguardia en tecnología: si incluso tenemos la lechería robótica más grande del planeta”, de la empresa Ancali (familia Heller Solari), resume entusiasta el presidente de la Federación de Productores de Leche (Fedeleche), Marcos Winkler.

    De acuerdo al último informe de coyuntura de Fedeleche, la recepción de leche, que es la medida de la producción sectorial y que corresponde a lo que las diversas plantas reciben de sus proveedores, en el periodo enero-mayo de este año creció un 4,1% a 968,9 millones de litros, respecto de los 930,4 millones de 2025, que a su vez fue un 7,5% superior a los 865 millones de 2024.

    Si hay un elemento que es determinante a la hora de tomar la temperatura del sector lácteo, ese es el comportamiento del precio que pagan los receptores de leche, que equivalen a las grandes marcas distribuidoras, a los productores.

    Y aunque ese valor es altamente fluctuante, en los últimos cuatro años ha alcanzado niveles más o menos estables, a veces superando y otras cayendo de los $500 por litro, dependiendo de la zona, pues en la Región Metropolitana, por ejemplo, es más alto. A nivel país, si en abril de 2025 el precio promedio real por litro a productor llegó a $499,35, en diciembre cayó a $433,25 y en mayo de este año se situó en $493,44.

    “Llevamos casi seis años donde el precio no ha bajado. Aunque los productores necesitamos señales de la industria respecto a si quieren seguir creciendo, (...) porque si el precio no sube como corresponde, deja de ser atractivo seguir produciendo más”, admite Winkler.

    La oferta de leche en el mercado local la representan las regiones de Los Lagos, con un 32,8%, y Los Ríos, con un 29%, mientras que un 26,2% proviene del extranjero.

    Y las importaciones lácteas también han crecido: entre enero y mayo Chile compró el equivalente a US$344,5 millones de litros del exterior, un 15,8% más que en igual periodo del año pasado. El 25,9% de lo importado (principalmente subproductos como quesos) provino de Argentina, el 23,9% de Estados Unidos y 13,2% de Alemania.

    Pero Chile además exporta productos lácteos. Los envíos al exterior crecieron un 13,1% en los primeros cinco meses del año, a 206,8 millones de litros equivalentes, que representaron US$135 millones. Los principales productos exportados son leche condensada (28,6% del total), leche en polvo (27,7%) y queso gouda (13,7%). Y los mercados que más reciben los productos chilenos son Estados Unidos (22,9%), Colombia (15,4%) y México (14,4%).

    En cuanto a proyecciones, Winkler cree que la producción va a continuar al alza este año, aunque no tiene claro cómo seguirá en 2027, pues dependerá de las señales que reciban de los procesadores.

    Los grandes del mercado

    En Chile existen cerca de 2.300 productores de leche, que están concentrados en las regiones de Los Lagos y Los Ríos, donde se encuentra el 82% de las vacas lecheras y el 86% de la producción.

    En estas zonas se focalizan también las principales plantas lecheras, que actúan como poderes compradores.

    Y normalmente estas plantas receptoras y procesadoras pertenecen a grandes conglomerados que, con el tiempo, se han ido internacionalizando cada vez más.

    Con todo, el mayor procesador del país es la cooperativa de productores chilenos de La Unión, Colun. De acuerdo a las estadísticas de Odepa, Colun, cuyo consejo de administración es presidido por el cooperado Juan Carlos Zwanzger, captó 332 millones de litros en el periodo enero-mayo de 2026, lo que representó más de un tercio del total nacional.

    El segundo actor es Soprole, hoy controlado por el grupo peruano Gloria, de la familia Rodríguez. A mayo de este año, esta marca, que la neozelandesa Fonterra vendió en 2022, recibió 266 millones de litros, lo que representó un 27,5%. La mayor planta de Soprole, eso sí, se ubica en Santiago.

    Luego se sitúa la multinacional suiza Nestlé, con un 11,9% y 115 millones de litros, respectivamente.

    En el cuarto lugar aparece otra chilena, Watt´s, con su marca Loncoleche, y que incluye los activos que hasta 2017 poseía la francesa Danone, que es controlada por la familia Larraín y que recibió casi 99 millones de litros, con una participación del 10,2%.

    Y en el quinto lugar se ubica Quillayes-Surlat, nacida a partir de la fusión de ambas marcas en 2020 y cuya propiedad está dividida en un 51,5% en manos del grupo suizo Emmi y un 48,5% de la familia Tagle Barriga. Recibió casi 83 millones de litros, lo que significó un 8,6% del total.

    Más abajo están la multinacional francesa Lactalis, dueña de Parmalat, y con marcas como Kraft, La Vaquita, Kümey y President; la planta Valle Verde de Osorno (marca de quesos Sortilegio), y Comercial del Campo, con marcas de lácteos El Roble y quesos Los Tilos.

    Más sobre:LecheIndustria lácteaQuesosProducciónNegociosFedelechePulsoLT Domingo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Annie Walker: el perfil y la carrera de la nueva líder de Walmart en Chile

    El mercado lácteo está activo: Corbo, Hurtado y Larraín, los socios de CHL, entran al negocio

    Cómo la vertiginosa expansión de la inteligencia artificial amenaza al mercado laboral en Chile

    Oscar Landerretche, nuevo decano: “Nuestro objetivo es que la FEN sea la mejor facultad de economía y negocios de América Latina”

    Ministro Quiroz frente a caída del Imacec y mayor desempleo: “No hay visos de recesión”

    Constanza Michelson, sicoanalista: “La democracia es lenta, como todas las cosas que importan”

    Lo más leído

    1.
    Canal 13 busca anular registro de “Socios de la Parrilla” obtenido por director de PF Alimentos

    Canal 13 busca anular registro de “Socios de la Parrilla” obtenido por director de PF Alimentos

    2.
    Superintendencia de Pensiones presenta propuesta para reemplazar los multifondos

    Superintendencia de Pensiones presenta propuesta para reemplazar los multifondos

    3.
    Ministro Quiroz frente a caída del Imacec y mayor desempleo: “No hay visos de recesión”

    Ministro Quiroz frente a caída del Imacec y mayor desempleo: “No hay visos de recesión”

    4.
    Subsecretaria Elisa Cabezón afirma que evalúan retener sueldos y devolución de impuestos para pago de licencias médicas falsas

    Subsecretaria Elisa Cabezón afirma que evalúan retener sueldos y devolución de impuestos para pago de licencias médicas falsas

    5.
    Hernán Searle, dueño de Trailer Logistics: “El costo operacional del camión eléctrico ya equivale al del diésel e incluso lo supera”

    Hernán Searle, dueño de Trailer Logistics: “El costo operacional del camión eléctrico ya equivale al del diésel e incluso lo supera”

    6.
    Cinco bancos son sancionados por dar créditos a deudores de pensiones de alimentos y no retener parte del monto

    Cinco bancos son sancionados por dar créditos a deudores de pensiones de alimentos y no retener parte del monto

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Santiago Wanderers vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Santiago Wanderers vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este domingo 5 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este domingo 5 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, domingo 5 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 5 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este domingo 5 de julio: toda la red está operativa
    Chile

    Así funciona la red de Metro este domingo 5 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, domingo 5 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El telúrico regreso de Longueira

    Annie Walker: el perfil y la carrera de la nueva líder de Walmart en Chile
    Negocios

    Annie Walker: el perfil y la carrera de la nueva líder de Walmart en Chile

    El mercado lácteo está activo: Corbo, Hurtado y Larraín, los socios de CHL, entran al negocio

    Cómo la vertiginosa expansión de la inteligencia artificial amenaza al mercado laboral en Chile

    Cómo sobrevivió el hombre que fue rescatado 8 días después del doble terremoto en Venezuela por un equipo chileno
    Tendencias

    Cómo sobrevivió el hombre que fue rescatado 8 días después del doble terremoto en Venezuela por un equipo chileno

    A qué hora comienza la lluvia hoy, según el pronóstico

    John W. Moravec, experto en IA: “Las universidades todavía no saben qué hacer con la inteligencia artificial”

    ¿Un genio del fútbol o un técnico sobrevalorado? Análisis al método de Marcelo Bielsa
    El Deportivo

    ¿Un genio del fútbol o un técnico sobrevalorado? Análisis al método de Marcelo Bielsa

    Más goles que Pelé y la NFL como objetivo: Harry Kane, el líder de Inglaterra que fue aconsejado por Maradona y Mourinho

    El señor de las remontadas: el “sello Ancelotti” que ilusiona a Brasil en el Mundial

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico
    Tecnología

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    El vampiro del fútbol: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    El vampiro del fútbol: un relato de Jaime Bayly

    Cuando importa el desde

    Pierre Lemaitre: “Hoy la fe en el futuro está en quienes creen que la tecnología permitirá liberarnos de la amenaza climática”

    Óscar Martínez: “Cuando los aplausos dejen de sonar en la plaza, Bukele va a hacer que suenen las botas militares”
    Mundo

    Óscar Martínez: “Cuando los aplausos dejen de sonar en la plaza, Bukele va a hacer que suenen las botas militares”

    Keiko Fujimori: Los desafíos de la futura presidenta peruana

    Trump proclama una “nueva edad de oro” para EE.UU. en el aniversario 250 del país

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+
    Paula

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare