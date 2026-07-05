Cuatro sujetos roban vehículo a mujer tras abordarla en Ñuñoa

La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra investigando un robo con violencia de un vehículo en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana, durante la noche del pasado sábado.

Por instrucción de la Fiscalía de Flagrancia Oriente, la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Sur Oriente de la PDI acudió a dicha comuna para realizar las primeras diligencias en torno al robo del vehículo de una mujer alrededor de las 21.15 horas en calle Brumas, en Ñuñoa.

Según precisó la funcionaria de la BIRO, Bianca González, la víctima se encontraba detenida a bordo de su vehículo particular cuando fue abordada por un vehículo Chevrolet de color gris, desde el cual descendieron cuatro hombres que, mediante la violencia, le quitaron el auto a la víctima para huir con él.

Gonzáles detalló que la brigada especializada continúa realizando las diversas diligencias investigativas con el fin de esclarecer la sustracción y la identidad de los sujetos.

Hasta el momento no se han informado personas detenidas ni la recuperación del vehículo robado.