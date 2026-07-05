Exseremi de Salud admite que “se extralimitó” tras ser detenido haciéndose pasar por carabinero en La Serena

Exseremi de Salud de la Región de Coquimbo durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, Matías Letelier

El exseremi de Salud de la Región de Coquimbo durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, Matías Letelier, entregó este domingo su versión de los hechos luego de ser detenido y formalizado por hacerse pasar por funcionario de Carabineros.

El odontólogo fue sorprendido vistiendo un uniforme similar al institucional, portando un arma de fuego adaptable y efectuando labores propias de la policía uniformada en el sector de Avenida del Mar con Cuatro Esquinas, donde realizaba fiscalizaciones a automovilistas.

Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía de La Serena le imputó los delitos de usurpación de funciones públicas, uso de uniforme policial, infracción a la Ley de Control de Armas y receptación de vehículo motorizado.

En un primer momento, el tribunal decretó su prisión preventiva por peligro de fuga, aunque fijó una caución de $2 millones, monto que posteriormente fue pagado por el imputado, recuperando su libertad y quedando con las medidas cautelares de firma semanal y arraigo nacional.

La explicación del exseremi

Tras abandonar el tribunal, Letelier reconoció que excedió los límites de sus atribuciones y ofreció disculpas a Carabineros por lo ocurrido.

“Había mucho tráfico en ese momento y estaba una retroexcavadora que no podía salir, entonces el funcionario municipal se me acercó, porque en el auto se veía que el uniforme era similar, y me pidió colaboración”, explicó sobre el origen de la situación.

Exseremi de Salud de la Región de Coquimbo durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, Matías Letelier

El exseremi sostuvo que actuó motivado por una solicitud circunstancial y lamentó las consecuencias de su actuar.

“Es una situación lamentable. Yo me extralimité en cuanto a la institución. Yo le tengo un respeto tremendo. Yo llevo 15 años atendiendo funcionarios de Carabineros. Sin embargo, en una reunión social nos juntamos, como nos juntamos constantemente los días viernes, utilizando un uniforme que es similar al de servicio, me pidieron un servicio. Desafortunadamente para mí, en ese momento se encontró una patrulla cerca y me pasó a fiscalizar”, relató.

Los antecedentes de la investigación

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, Letelier fue sorprendido por funcionarios de Carabineros utilizando un uniforme que, a simple vista, correspondía al de la institución policial, mientras desarrollaba controles vehiculares en la vía pública.

El fiscal Juan Pablo Aguilera Ponce señaló que el imputado “fue sorprendido por funcionarios de Carabineros usando un uniforme que a simple vista es propio de los funcionarios policiales, realizando actividades propias de dicha función policial, principalmente el control de vehículos que circulaban por el sector”.

Tras el procedimiento, personal policial inspeccionó el vehículo utilizado por Letelier, encontrando diversas especies. Además, se estableció que la placa patente instalada en el automóvil mantenía un encargo vigente por robo desde 2023.

La Fiscalía también informó la incautación de elementos correspondientes a un arma de fogueo adaptable, antecedentes que sustentaron la formalización por infracción a la Ley de Control de Armas.

El tribunal fijó un plazo de 120 días para la indagatoria, período en el que la Fiscalía continuará realizando diligencias, entre ellas peritajes a las especies incautadas, al arma de fogueo adaptable y al vehículo involucrado en el procedimiento.