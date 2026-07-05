Fanáticas de BTS convocan a marcha nacional este domingo: movilizaciones se realizarán en 11 ciudades

Fanáticas de BTS llegaron en masa a protestar a La Moneda. Fotos: Agencia Aton.

Diferentes comunidades de seguidoras y seguidores de la banda surcoreana BTS en Chile, que se aúnan bajo la alianza de fanbases locales de las Army -como se hace llamar la fanaticada del conjunto de K-Pop-, convocaron a movilizaciones simultáneas para mañana domingo.

Bajo la consigna “BTS al Nacional”, la citación busca reunir a los y las fanáticas del grupo en marchas pacíficas para obtener “la transparencia, el respeto y las respuestas”, luego de que no se autorizaran los tres shows del grupo en el Estadio Nacional y la posterior proposición de recintos alternativos para realizarlos.

En una declaración difundida a través de redes sociales, los organizadores recalcaron que las 11 marchas fueron convocadas con un carácter pacífico y para demostrar la masividad de la comunidad de fans de BTS en el país.

“La movilización continúa porque aún tenemos preguntas sin responder. Seguiremos manifestándonos de forma pacífica hasta obtener la transparencia, el respeto y las respuestas que merecemos” , se lee en la publicación en Instagram.

Las ciudades y horarios de las marchas

Las actividades se desarrollarán de manera casi simultánea en las siguiente ciudades:

Iquique: Plaza Prat, 14.00 horas.

Copiapó: Desde Parque Schneider hasta el IND Copiapó, a las 12.00 horas.

La Serena: Plaza Buenos Aires, 13.00 horas.

Santiago: Concentración desde las 12.00 horas en Plaza Baquedano. La marcha comenzará a las 12.30 horas con dirección a La Moneda.

Viña del Mar: Reloj de Flores, 13.00 horas.

Rancagua: Plaza de Los Héroes, 13.00 horas.

Talca: Plaza de Armas, 14.00 horas.

Concepción: Sector Tribunales, 13.00 horas.

Temuco: Plaza de Armas, 14.00 horas.

Valdivia: Plaza de la República, 14.00 horas.

Puerto Montt: Cúpula de la Plaza de Armas, 13.00 horas.

Además, se llamó a los asistentes a respetar las indicaciones de los coordinadores y participar de forma responsable en cada una de las movilizaciones.

“Cada persona suma. Cada voz cuenta. Sigamos unidos para lograr lo que queremos”, señalaron al cerrar la convocatoria.

La medida que provocó las manifestaciones

El jueves pasado, el Instituto Nacional del Deporte (IND) dio a conocer que no autorizaba que el Estadio Nacional recibiera los tres shows del BTS, programados para el 14, 16 y 17 de octubre y que tienen sus entradas agotadas, por criterios técnicos.

Tras conocerse la medida, la Ministra del Deporte, Natalia Duco, abordó la medida, apuntando a que su cartera nunca confirmó las fechas para el uso del coliseo y que la responsabilidad de la cancelación era de la productora DG Medios.

“Las productoras salen a vender entradas sin estas confirmaciones, cosa que pagan los fans, como es ahora las Army”, afirmó la secretaria de Estado ese mismo jueves, para confirmar la medida al día siguiente.

Sin embargo, en esta última ocasión entregó dos alternativas para la realización de los recitales. La primera es que la productora incorpore una estructura tipo mecano “que distribuya las cargas y proteja la cancha” del coliseo de Ñuñoa y, la segunda, el uso de la explanada del Parque Estadio Nacional o el Parque Cerrillos como recintos alternativos.

Cabe señalar que hasta el momento DG Medios no se ha manifestado sobre los hechos que provocaron tanto las protestas de las fanáticas de la banda como también críticas por parte de varios políticos.