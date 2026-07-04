El fiscal nacional, Ángel Valencia, se vio involucrado durante la tarde de este sábado en un accidente de tránsito con un motociclista que prestaba servicios para una aplicación de reparto de alimentos.

Según informó la Fiscalía Nacional, el hecho ocurrió cerca de las 15.45 horas, mientras Valencia se desplazaba junto a su familia en su vehículo particular.

El accidente se produjo en la intersección de calle Condell con Rancagua, mientras que las circunstancias en que ocurrió son materia de investigación.

Las diligencias quedaron a cargo de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, que junto a personal especializado de la SIAT de Carabineros adoptó el procedimiento correspondiente.

Fiscal nacional Ángel Valencia sufre accidente de tránsito con motociclista: alcotest resultó negativo

En ese contexto, al fiscal nacional se le practicó un examen de alcotest, cuyo resultado fue negativo.

Desde la Fiscalía señalaron que todas las personas involucradas se encuentran en buenas condiciones generales. Valencia, además, prestó declaración ante Carabineros.

Conforme al protocolo vigente, el fiscal nacional también se someterá a un examen de alcoholemia en el centro asistencial que determine la autoridad policial.

Asimismo, Valencia se encuentra monitoreando la evolución del estado de salud del motociclista lesionado.