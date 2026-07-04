Formalizan a conductor por fatal colisión camino a Pinto que dejó a joven fallecido

Formalizan a conductor por fatal colisión camino a Pinto que dejó a joven de 19 años fallecido. Imagen referencial.

La Fiscalía de Chillán formalizó a Héctor Riquelme Durán por los cuasidelitos de homicidio y lesiones graves, tras la colisión frontal registrada en el kilómetro 7,5 del camino a Pinto, que dejó a un joven de 19 años fallecido y a una mujer gravemente herida.

La víctima fatal fue identificada como Benjamín Salinas Andrade, quien conducía un automóvil que fue impactado por la camioneta del imputado.

“El día de hoy se controló la detención de don Héctor Riquelme Durán y también se formalizó por los cuasidelitos de homicidio y de lesiones graves, producto de la responsabilidad que le corresponde en una colisión”, señaló la fiscal de Chillán Mary Carmen Farías Valenzuela.

Sobre las circunstancias del accidente, la persecutora indicó que la camioneta conducida por Riquelme “traspasó el eje central de la calzada y colisionó de forma frontal al automóvil que conducía don Benjamín Salinas Andrade, que lamentablemente resultó fallecido”.

Formalizan a conductor por fatal colisión camino a Pinto que dejó a joven de 19 años fallecido. Imagen referencial. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

En tanto, la acompañante del joven resultó con lesiones graves y debió ser trasladada hasta el Hospital Herminda Martin de Chillán.

La fiscal Farías se constituyó en el lugar del accidente y trabajó junto a personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (Siat) de Carabineros.

El imputado, quien se encuentra hospitalizado, participó de la audiencia de manera telemática. El Juzgado de Garantía de Chillán decretó la medida cautelar de arraigo nacional y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación.