Desarrollo Social impulsará programa de Familias de Acogida con mensajes en boletas de agua

Ministerio de Desarrollo Social impulsará programa de Familias de Acogida con mensajes en boletas de Aguas Nuevas

Para incentivar a que más personas se sumen a ser familias de acogida, el La cartera de Desarrollo Social y Familia lanzó una campaña con el objetivo de difundir y visibilizar el programa, mediante boletas de consumo.

El proyecto fue dado a conocer en Puerto Williams, durante la primera Cuenta Pública Participativa de la titular del Ministerio, María Jesús Wulf. En la instancia, la secretaria de Estado se refirió a cuatro planes del Programa de Gobierno: Chile para Todos, Generación Dorada, Chile Renace y Protección de la Infancia.

En torno a este último, que apunta a la prevención y la protección de niños y niñas, anunció la alianza con la empresa sanitaria Aguas Magallanes para robustecer la difusión del programa Familias de Acogida en cinco regiones del país.

Esta unión consiste en la inclusión de piezas gráficas y mensajes informativos en las boletas de Aguas Nuevas, para motivar a más personas a unirse al cuidado temporal de los menores de edad. La iniciativa se materializará próximamente en los hogares de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes.

“Entendemos que nuestras plataformas de contacto con la comunidad constituyen una herramienta de alto impacto, por ello, colaborar en la difusión del programa Familias de Acogida representa un compromiso prioritario, orientado a otorgar contención, resguardo y una perspectiva de futuro a niños, niñas y adolescentes que atraviesan situaciones de alta vulnerabilidad”, señaló el Gerente General de Aguas Nuevas, Salvador Villarino.

Ministerio de Desarrollo Social impulsará programa de Familias de Acogida con mensajes en boletas de Aguas Nuevas

En este sentido, la titular del Desarrollo detalló que en la región de Magallanes hay cinco niños menores de tres años viviendo en una residencia . “Necesitamos muchas más familias de acogidas, y esta articulación público-privada permite que el programa pueda conocerse y mejorar la calidad de vida de los niños”, reforzó.

En la región más austral de Chile, el programa de Familias de Acogida se encuentra presente en las comunas Punta Arenas, Natales, Porvenir y Cabo de Hornos. Son 121 niños, niñas y adolescentes, dentro de los que un 72% se encuentra en una familia extensa y el 28% con una externa, sin parentesco consanguíneo.