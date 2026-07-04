Aumentan a 2.954 los fallecidos por terremotos en Venezuela

El número de fallecidos por los terremotos registrados en Venezuela aumentó a 2.954 personas, según un nuevo balance del Ministerio de Información venezolano dado a conocer este sábado.

La cifra representa un aumento de 309 víctimas fatales respecto del reporte anterior, que contabilizaba 2.645 muertos. Asimismo, el número de heridos subió a 16.592, mientras que 16.309 personas se encuentran sin hogar.

Los movimientos sísmicos se registraron el pasado 24 de junio, cuando dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 golpearon Venezuela con menos de un minuto de diferencia. El primero tuvo su epicentro a cerca de 160 kilómetros al oeste de Caracas, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Aumentan a 2.954 los fallecidos por terremotos en Venezuela

De acuerdo con las nuevas cifras presentadas por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, equipos médicos han atendido hasta ahora a 22.445 personas afectadas por la emergencia.

En tanto, cerca de 30 mil funcionarios han sido desplegados en las zonas afectadas, junto con 3.281 rescatistas internacionales, para colaborar en las labores de asistencia.

Las operaciones de búsqueda de sobrevivientes continúan entre los sectores afectados por los terremotos, mientras las autoridades mantienen las labores de rescate y atención a los damnificados.