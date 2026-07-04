Las diputadas del Frente Amplio Javiera Morales y Lorena Fries oficiaron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a la Subsecretaría de Derechos Humanos por el cierre de la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI).

La instancia había sido creada en febrero de este año para indagar adopciones ilegales en el país y contemplaba labores de búsqueda documental, análisis genético, apoyo jurídico y acompañamiento psicológico a las víctimas.

Ante su disolución y el traspaso de sus funciones al gabinete de la Subsecretaría de Derechos Humanos, las parlamentarias solicitaron conocer las razones técnicas y presupuestarias que motivaron la decisión y los mecanismos que se implementarán para dar continuidad a su labor.

En ese sentido, la diputada Lorena Fries sostuvo que los parlamentarios tienen entre sus facultades la fiscalización y cuestionó la decisión del Ejecutivo de cerrar una unidad destinada a contribuir al reencuentro de madres con hijos que fueron entregados en adopción dentro y fuera del país.

Diputadas FA ofician a Justicia por cierre de unidad que indagaba adopciones ilegales. En la image, Lorena Fries. RAUL ZAMORA/ATON CHILE

“Esta unidad que se venía fraguando desde el 2023, la verdad es que constituye un retroceso en la relevancia que se le da a los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, afirmó.

Fries agregó que “tenemos una deuda con niños, niñas y adolescentes, aunque hoy sean adultos” y sostuvo que “es un retroceso que este gobierno, que dijo ‘los niños primero’, hoy día se muestre tan displicente con estos que fueron niños”.

Por su parte, la diputada Javiera Morales abordó los casos de adopciones ilegales y recordó los reencuentros entre madres y sus hijos conocidos durante los últimos años.

“Hemos conocido los chilenos y chilenas múltiples reencuentros que se han producido en los últimos años entre esas madres que les arrebataron a sus hijos y esos hijos que tienen derecho a saber su verdad”, señaló.

Diputadas FA ofician a Justicia por cierre de unidad que indagaba adopciones ilegales. En la imagen, Javiera Morales.

Sobre el cierre de la UBAFI, Morales afirmó que la unidad había trabajado junto a organizaciones de mujeres que han buscado “justicia, verdad y reparación”.

“Nos parece que cerrarla, sin ninguna explicación, sin saber cómo se va a continuar con esta labor, es una verdadera doble victimización para todas esas mujeres. Es importante que el Gobierno entregue una explicación”, enfatizó.

En el oficio, las diputadas también solicitaron antecedentes sobre la continuidad de los convenios de cooperación internacional, los procesos de reencuentro familiar y los análisis genéticos contemplados por la unidad.