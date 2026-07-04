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Familiares, amigos y seguidores se reunieron este sábado para despedir al actor Fernando Kliche, en medio de sentidas palabras de su hijo Ignacio Kliche y de la actriz Katty Kowaleczko.

Durante el velorio, Kowaleczko, quien compartió diversos proyectos teatrales y televisivos con el intérprete, recordó la permanente energía y vocación artística de su colega.

“Él nunca paró”, señaló la actriz, quien explicó que, pese a que Kliche se alejó durante un periodo de las teleseries, continuó desarrollando proyectos vinculados al teatro.

“Nunca paró de escribir y hacer sus obras de teatro”, sostuvo.

“Eso era mi padre”: hijo de Fernando Kliche recuerda el cariño del público en su despedida la-cuarta

La actriz también se refirió al carisma que acompañó al intérprete durante gran parte de su carrera y que lo convirtió en uno de los reconocidos galanes de la televisión chilena.

“Fernando no era mujeriego, era muy coqueto. Es distinto a ser fresco. No era fresco, era coqueto y encantador”, afirmó.

El recuerdo de Ignacio Kliche

Por su parte, Ignacio Kliche, uno de los hijos del actor, agradeció las muestras de afecto recibidas por su familia tras el fallecimiento.

“Solo puedo decir gracias al cariño de la gente”, expresó.

El hijo del intérprete sostuvo que, más allá de los personajes que marcaron la carrera de su padre, uno de sus principales recuerdos es el vínculo que mantuvo con el público.

“La gente nos conoce por los personajes, pero me quiero quedar con algo. Cada vez que caminábamos por cualquier lado, estaba el cariño de la gente”, señaló.

“Eso era mi padre”: hijo de Fernando Kliche recuerda el cariño del público en su despedida

Ignacio relató además que personas llegaron hasta el velorio tras salir de sus trabajos para despedir al actor.

“Hay cosas que uno puede comprar, pero hay cosas que se ganan. Hoy llegamos temprano con mis hermanos y hubo gente que salió del trabajo y vino a darle una despedida. Eso era mi padre”, afirmó.

Finalmente, destacó los momentos que compartió con Fernando Kliche durante sus viajes por distintas zonas del país.

“El cariño real que yo viví estando con mi padre y viajando por todo Chile, eso es con lo que me quedo”, sostuvo.

“Estamos acá con mis hermanos y estuvimos todo el tiempo con él”, concluyó.