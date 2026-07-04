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    Fiscalía ratifica prisión preventiva para Dayonis Orozco, alto mando de “Los Piratas de Aragua”

    En torno a su participación en la célula delictiva vinculada al asesinato de Ronald Ojeda, "Boti" quedó bajo privación de libertad. El plazo de investigación se fijó en 120 días.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imagen proveniente de la formalización de Dayonis Orozco durante el 3 de julio DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La medida cautelar de prisión preventiva fue reafirmada durante este sábado para Dayonis Orozco, tras su formalización por el delito de agrupación criminal.

    El “Botija” o “Boti” aterrizó en Chile el pasado jueves, luego de permanecer detenido en Colombia desde el 2024. El 3 de julio, al día siguiente de su extradición, fue formalizado y quedó bajo privación de libertad. Esto, con base en su presunta autoría en el homicidio del mayor Emmanuel Sánchez en 2024.

    A esta audiencia se incorporan dos adicionales que se le realizaron durante este sábado a Dayonis Junior Orozco Castillo. Una de ellas apuntó a la comisión de delitos de receptación, tras haber sido sorprendido el 2023 a bordo de una moto robada. La segunda corresponde a su rol dentro de “Los Piratas de Aragua”, asociada al secuestro y homicidio de Ronald Ojeda.

    El persecutor Alex Cortez, jefe de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, detalló que hasta el momento no es posible establecer fehacientemente una participación directa del imputado en ese asesinato. En todo caso, la investigación sigue en curso.

    Por el momento, con relación a ese caso, “Boti” fue formalizado por integrar la agrupación criminal asociada a al homicidio del disidente venezolano.

    El 11 Juzgado de Garantía decretó la prisión preventiva para Orozco y el plazo de investigación quedó fijado en 120 días, escenario requerido por el Ministerio Público. “Nos vamos conformes de esta audiencia”, destacó el fiscal.

    Fiscalía ratifica prisión preventiva para Dayonis Orozco, alto mando de “ Los Piratas de Aragua”

    Durante la formalización “se ventilaron una serie de delitos, aproximadamente 11, que están relacionados directamente con esta estructura”, explicó Cortez con relación a “Los Piratas”. Se trata de elementos comunes, como la participación de los mismos imputados, los lugares de cautiverio y antecedentes en diferentes celulares incautados, según ejemplificó el persecutor.

    Así, lograron establecer la conexión de la organización respecto a los delitos, dentro de los cuales el “Botija” presuntamente participó de manera directa del asesinato al teniente Sánchez. De acuerdo con el fiscal, antes de este homicidio ya existían antecedentes que vinculaban a Orozco con la célula del Tren de Aragua.

    “En nuestra investigación se logra establecer que (Dayonis Orozco) va un poco más allá que solo ese delito, sino que más bien participa mucho de la logística, ya que tiene un rol importante dentro de la estructura criminal, más cerca de los liderazgos que del grupo operativo que comete delitos”. Precisamente, la indagatoria lo sitúa como el segundo en la línea de mando del grupo, a cargo de dar instrucciones.

    Los Piratas de Aragua

    Cortez señaló que, de alguna u otra forma, esta agrupación ya ha sido desbaratada en ocasiones. “Sin embargo, tiene la facilidad de reestructurarse, ya que, como toda organización criminal, muchos de sus partícipes son intercambiables, y quienes se mantienen finalmente a cargo son los que siguen entregando las instrucciones”.

    En este sentido, detalló que en la actualidad hay una disminución de delitos que se podrían vincular a este grupo, pero que esto es un proceso cíclico. “Hemos tenido periodos, luego de distintas detenciones, donde la estructura ha bajado su operación, pero, luego de unos meses, detectamos operaciones del Tren de Aragua”, comentó.

    Así, el fiscal recalcó que siguen pendientes las extradiciones a líderes reconocidos de la estructura, como el “Gocho”, Carlos “Bobby” y el “Turko”. “No podemos bajar los brazos, tenemos que seguir trabajando para intentar desarticular por completo estas estructuras criminales y en eso estamos”, enfatizó.

    Fiscalía ratifica prisión preventiva para Dayonis Orozco, alto mando de “ Los Piratas de Aragua” Claudio Leiva

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