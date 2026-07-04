Vozinha revela lo que le dijo Lionel Messi tras la épica que rozó Cabo Verde ante Argentina

Cabo Verde le complicó la vida a Argentina. Con angustia, la Albiceleste debió sortear el corajudo desafío que significó enfrentar a los Tiburones Azules, que se metieron en dieciseisavos de final en su debut absoluto en una Copa del Mundo. Recién en el tiempo suplementario, el equipo de Lionel Messi logró pasar la valla y avanzar a octavos de final.

Una de las grandes figuras de la jornada, en Miami, fue el portero Vozinha. Con 40 años, el golero caboverdiano ya había dado la nota ante España, donde tapó todo y fue clave en el 0-0 que alcanzó su escuadra. Este viernes, nuevamente fue uno de los nombres propios, con una serie de atajadas que sostuvieron la ilusión africana. Pese a la eliminación, el meta ya se instala entre los protagonistas que ha dejado el Mundial 2026. Tanto así que ha tenido un crecimiento exponencial en la cantidad de seguidores que tiene en las redes sociales.

Vozinha tuvo un ameno diálogo con Messi. Si bien la Pulga le anotó el 1-0 parcial, luego de sacó por lo menos dos chances concretas. El portero reveló el tenor de la conversación. “Me acerqué a Messi después del partido... me abrazó y me dijo ‘eres genial, tu gente debería estar orgullosa de ti’. Eso fue increíble para mí”, dijo el 1 de Cabo Verde.

“Escuchar palabras como esas de alguien como Leo Messi significa mucho para mí. Le agradecí y le dije ‘gracias Leo, eres el mejor’”, añadió el experimentado arquero. “Luego le pregunté si podríamos intercambiar camisetas. Leo dijo que me las daría en el túnel después de las entrevistas. Momentos como estos permanecen grabados en tu corazón para siempre”, complementó.

El elogio de Messi a Cabo Verde

Tras el juego, la estrella de la selección argentina confesó lo difícil que fue el partido, debiendo exigirse al máximo para superar a un rival, en el papel, más débil. “Sabíamos que iba a ser un partido así, por algo esta selección no había perdido con España y con Uruguay. Había sacado resultados importantes”, dijo en zona mixta.

Reconoció que, pese a abrir la cuenta, nunca su elenco controló el partido. “Hicimos lo más difícil, que fue encontrar el primer gol, y pensamos que a partir de ahí íbamos a encontrar nuestro juego. Fue todo lo contrario. Perdimos la pelota, nos metimos atrás y no pudimos presionar bien”, declaró. “Esto es mata-mata y nadie te regala nada. Prestigiamos a las selecciones por los nombres, pero sabíamos que no iba a ser para nada fácil. Este Mundial demuestra que todo es muy igualado y que todos los partidos son dificilísimos”, añadió el ex Barcelona.