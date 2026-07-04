Con un reciente y discreto paso por Chile: el exdefensa de la UC que refuerza al Paraguay de Alfaro en el Mundial

Paraguay dio el mayor batacazo del Mundial 2026, hasta la fecha. Luego de clasificar a dieciseisavos de final como uno de los ocho mejores terceros, debió enfrentar a Alemania, un tetracampeón. Batallando el partido y reforzando lo defensivo, sacando al máximo el ADN futbolístico de los guaraníes, llegó a los penales y en esa instancia venció a los germanos, para instalarse en la ronda de los 16 mejores. Ahora el desafío es, quizás, más complejo. Este sábado, en Filadelfia, se encontrarán ante la Francia de Kylian Mbappé, candidato de fierro a quedarse con el cetro.

Gustavo Alfaro reforzó su cuerpo técnico para la Copa del Mundo de Norteamérica. Uno de los nombres que sumó es un conocido del medio chileno, porque jugó hace poco en Universidad Católica, donde no mostró todas sus aptitudes. Se trata de Guillermo Burdisso, exdefensa de los cruzados, quien se integró al grupo que lidera el seleccionador paraguayo durante el mes de mayo, previo al inicio del certamen.

El exdefensa, hermano de Nicolás Burdisso, se retiró del fútbol en enero de 2025. Avanzó en su formación y obtuvo la Licencia PRO de la AFA. De la mano de Alfaro, inicia a construir su carrera como entrenador y termina siendo parte del mayor batacazo que ha entregado el Mundial, nada menos. Su labor es ser analista de videos, tanto en el estudio de los rivales como en el análisis del rendimiento propio de Paraguay.

No es casualidad que Burdisso trabaje codo a codo con Alfaro. Para entender el vínculo hay que retroceder hasta la experiencia de ambos en Arsenal de Sarandí, en 2012. Compartieron 45 partidos en ese club y fueron campeones del Clausura 2012, donde el defensa convirtió siete goles. Además, su hermano Nicolás, siendo director deportivo de Boca Juniors, escogió al actual DT de la Albirroja para dirigir a los xeneizes en 2019.

Foto: Instagram Guillermo Burdisso

Guillermo Burdisso desembarcó en la UC para la temporada 2023, en las postrimerías de su carrera deportiva. Fue una de las peticiones de Ariel Holan para el plantel cruzado, que debía afrontar la Copa Sudamericana, además de los torneos locales (el técnico se fue a mitad de año, por malos resultados). No tuvo mucha fortuna Católica con los refuerzos extranjeros en ese año, toda vez que el argentino Franco Di Santo y el colombiano Brayan Roviera tampoco fueron aporte. Ya sea por rendimiento o por lesiones, la apuesta por el experimentado zaguero transandino no resultó en San Carlos de Apoquindo. Jugó 18 partidos, siendo titular en 15.

Tras su experiencia en Chile, Burdisso recaló en Huracán para 2024, el último año activo de su carrera.

La influencia de Argentina en Paraguay

Ya sea en el cuerpo técnico como en el plantel, la selección paraguaya cuenta con una importante influencia argentina. Son cinco los miembros de la plantilla de Alfaro que milita en el fútbol transandino: Orlando Gill, en San Lorenzo; José Canale, en Lanús; Alex Arce, en Independiente Rivadavia; Gabriel Ávalos, en Independiente; y Alexandro Maidana, en Talleres de Córdoba.

No es solo esto. Una serie de otros futbolistas pasaron por Argentina. El capitán Gustavo Gómez, actualmente en Palmeiras, hizo destacadas campañas en Lanús, al igual que Miguel Almirón. Junior Alonso jugó en Boca, Ramón Sosa estuvo en Talleres y Matías Galarza (de los mejores ante Alemania) pasó hace poco por River. Así hay más ejemplos.

De los 26 convocados, 16 jugaron o juegan en el campeonato argentino. Aquí también se incluye a Andrés Cubas, ex Boca Juniors, hoy en Vancouver Whitecaps de la MLS, quien nació en Argentina y obtuvo la nacionalización porque su padre es paraguayo.