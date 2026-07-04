Los millonarios premios que recibirá cada futbolista por conseguir la Copa del Mundo

Levantar la Copa del Mundo es la máxima aspiración en la carrera de un futbolista profesional. Un hito que deja una huella imborrable en el plano deportivo, pero que también involucra un beneficio económico. En la era de la actividad como un negocio global, mucho de ese dinero que produce el certamen finalmente llega, al menos en la actualidad, a los bolsillos de los verdaderos protagonistas. Las federaciones de los diferentes países pactan onerosos incentivos por arribar lo más alto posible en la competición.

Desde que FIFA comenzó a remunerar fuertemente a los participantes, las ganancias de los equipos aumentaron proporcionalmente. En esta edición, se repartirá una bolsa de 655 millones de dólares en premios. El monto, además de impactar, supone un incremento de un 50% respecto de la Copa del Mundo Qatar 2022.

Solo el campeón sumará 50 millones de la divisa norteamericana, mientras el finalista completará 33 millones de la misma moneda. El tercer puesto se llevará 29 y el cuarto 27, los ocho equipos de cuartos logran 19 y los de octavos acumularon 15.

Con tanto dinero en la bolsa, los futbolistas se apresuraron en negociar cuantiosos premios con la clara proyección de levantar el trofeo. El paradigma lo establece Brasil, desesperado por conseguir la sexta corona después de 24 años, tratativa en la que pactó un premio de 1,35 millones de dólares por atleta si logran el primer puesto, de acuerdo con la información publicada por UOL.

Ejemplo norteamericano

La gran novedad es el particular sistema que concretaron las federaciones de Estados Unidos y Canadá. Uno de los pilares del éxito de los deportes norteamericanos está en la fuerte presencia de los sindicatos de las diferentes disciplinas. En ese contexto, las selecciones nacionales masculina y femenina de ambos países también comparten el dinero que ganan en la Copa del Mundo, lo cual forma parte de su convenio colectivo vigente hasta 2028.

Premios pactados por las federaciones y los futbolistas por ganar el Mundial.

Según USA Today, el organismo se lleva un 20% del dinero que recibe de la FIFA y el 80% se reparte en partes iguales entre los 52 futbolistas de ambos géneros. En ese escenario, si alguna de estas naciones logra asombrar al mundo y alzar el trofeo el 19 de julio, los jugadores ganarán casi un millón de dólares cada uno.

Portugal negoció un sistema parecido, en el que el plantel sumará un porcentaje poco menor a la mitad del premio total por su primera Copa del Mundo. Es decir, el título redituará alrededor de US$ 750 mil para cada jugador luso.

Inglaterra tiene una de las organizaciones más poderosas. Fiel a su estilo, la federación ha negociado un paquete sumamente generoso, lo que significa que los jugadores podrían embolsarse más de 685 mil dólares esterlinas cada uno si ganan el trofeo, algo que no sucede desde hace 60 años.