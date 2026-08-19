Excampeón con la U se burla de las predicciones de Arturo Vidal: “Las veces que ha dicho algo así, ha sido al revés”.

Este domingo se desarrollará un nuevo Superclásico del fútbol chileno. Universidad de Chile recibirá a Colo Colo con la meta de descontarle puntos al Cacique que hasta ahora marcha firme en lo alto de la clasificación.

Los albos aparecen en el primer lugar con 46 puntos, mientras que los azules aparecen como los únicos escoltas con 36 unidades y, de ganar, reducirían la distancia a solo siete positivos.

En Colo Colo, el ánimo es bueno, pese a que en la última fecha acabaron igualando 2-2 contra O’Higgins en el estadio Monumental. Uno de los protagonistas de ese partido fue Arturo Vidal, quien falló un lanzamiento penal.

A pesar de eso, derrochó confianza de cara al cierre de la competencia. Lo hizo en una transmisión en vivo este lunes. “Voy a hablar como soy yo, como me gustan las cosas. Tenemos diez puntos de ventaja, el campeonato tiene que ser nuestro. Colo Colo no es un equipo que perderá cuatro o cinco partidos seguidos, eso no ha pasado nunca”, expresó en la plataforma Kick.

“Te puede pasar cuando el equipo anda asqueroso, en otra temporada, pero ahora no nos va a pasar”, continuó.

En la misma línea, el jugador insistió en que “no perderemos esos partidos, menos con el equipo que nosotros tenemos. Podemos tener uno malo, tal vez, pero no dos. Se lo digo a los colocolinos de corazón, no vamos a perder el título. Ganaremos la mayoría de los partidos que nos quedan para levantar la estrella 35. Somos Colo Colo, tenemos un equipazo y listo”, advirtió.

La respuesta de Manuel Ibarra

Las palabras del Rey encontraron respuesta en Manuel Ibarra. El Caté, campeón con los azules del Apertura 2004, cuestionó las frases del jugador del Cacique. “Falta mucho torneo”, señaló de entrada en diálogo con Redgol.

“Se adelanta Vidal, creo que sí está convencido de eso”, añadió, para luego mencionar que “las veces que ha dicho algo así, ha sido todo al revés”.

“Cada vez que dice algo se adelanta. Por eso me gusta que hable, las veces que habla se ha equivocado”, insistió.

Además, expuso que “si gana la U cambia todo lo que viene, ya nadie va a darle el título a Colo Colo. Al contrario. Puede pasar al revés”.

Por último, comentó que el resultado del Superclásico terminará siendo determinante. “Estos partidos son claves, pues disminuye o aumenta la confianza. Ha pasado anteriormente en que el que pierde este partido sufre una debacle total”, cerró Ibarra.

El partido entre Universidad de Chile y Colo Colo está programado para este domingo 23 de agosto a partir de las 15 horas en el Estadio Nacional.