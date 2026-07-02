Negociaciones y una bolsa de premios histórica: los millones detrás de la fiesta del Mundial Norteamérica 2026

Se define el Mundial más grande de la historia del fútbol. Y esta denominación no es solo por los 104 partidos y las 48 selecciones repartidas en 12 grupos, algo que es todo un récord para la competición, sino que también por las inéditas cifras económicas que rodean esta fiesta. Se repartirá una bolsa total de 655 millones de dólares en premios.

El monto, además de impactar, supone un incremento de un 50% respecto de la Copa del Mundo Qatar 2022. La idea es que todos tengan un trozo de esta torta gigante, aunque sea pequeño, a tal punto que, solo por participar en la primera fase del torneo, las federaciones aseguraron nueve millones de dólares, una cifra que para las selecciones grandes como Brasil, Alemania o Francia no significa mucho, pero para federaciones de países debutantes como Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán es un número más que suculento.

Para Norteamérica 2026 los montos por logro deportivo quedaron establecidos de la siguiente manera:

Campeón: 50 millones de dólares

Subcampeón: 33

Tercer lugar: 29

Cuarto lugar: 27

Cuartos de final: 19

Octavos de final: 15

Dieciseisavos de final: 11

Fase de grupos: 9

Las diferencias siempre existen

Sin embargo, la diferencias entre los montos recaudados por las figuras del fútbol mundial, sobre todo de selecciones fuertes, y el resto de los futbolistas, son aún bastante grandes. De igual forma, la FIFA ya comunicó que continuará con su política de no entregar dinero a jugadores. Todos los premios que se dispondrán serán depositados a las federaciones, las que tienen la responsabilidad de administrarlo.

Acá entra otro ítem del que no se habla demasiado en esta fiesta del fútbol: las negociaciones entre los futbolistas y las mencionadas federaciones. Cada capitán gestiona lo que puede para sus compañeros. Según cifras de Sports Illustrated, las plantillas de las selecciones de elite se suelen quedar con el 30% al 50% de los premios totales. Es decir, los jugadores del país que salga victoriosos en la final que se disputará en Estados Unidos en julio se podrían repartir, considerando que el premio total, 25 millones de dólares entre futbolistas y el cuerpo técnico.

Foto: Jorge Martínez/Mexsport/Photosport JORGE MARTINEZ/MEXSPORT/PHOTOSPORT

No obstante, aunque puedan verse como cifras bastante grandes, esto representa una cantidad diminuta para las estrellas del fútbol. Solo para ejemplificar, Lionel Messi, según datos de la revista Forbes, obtiene un salario base de $25 millones de dólares y una compensación garantizada de $28.3 millones. Además, recibe entre $70 y $80 millones de dólares anuales procedentes de sus derechos de imagen, patrocinios comerciales y participaciones accionarias en el club.

Las grandes diferencias en el fútbol quedan una vez más reflejadas. Sin embargo, ese porcentaje negociado por los jugadores de una selección más pequeña, que quedó eliminada en la fase de grupos y que recibió nueve millones de dólares en premios, pueden significar todo un cambio en la vida de un futbolista alejado de los grandes montos de la elite.

Los clubes también tocan, incluidos los chilenos

La FIFA ya adelantó cuantiosas sumas de dinero para los clubes que aporten deportistas en cada una de las 48 selecciones que configuraron el fixture de la Copa del Mundo. En ese escenario, los equipos que cuentan con seleccionados en el Mundial sacan cuentas alegres en sus balances económicos.

“Se establece un récord de 355 millones de dólares que se distribuirá a través de la CBP a los clubes para la liberación de sus jugadores. Una decisión que refuerza nuestra sólida colaboración con la Asociación de Clubes de Europa y de todo el mundo, en general. Todos esperamos con ansias una edición innovadora y globalmente inclusiva de la Copa del Mundo el próximo año”, advirtió el presidente del organismo mundial Gianni Infantino.

El nuevo esquema contempla un reparto más amplio. La cantidad que recibirán los equipos dependerá de cuánto avance la selección en el torneo. El máximo es de 370 mil dólares, en caso de que el futbolista llegue a la final. El monto que entrega la FIFA por cada día de un jugador en la Copa del Mundo, que será aproximadamente 11 mil dólares diarios, llega directamente a los clubes.

“Para dimensionar su alcance, en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 la FIFA distribuyó 209 millones de dólares entre 440 clubes de las seis confederaciones por la participación de 837 futbolistas convocados. Para el Mundial 2026, ampliado a 48 selecciones, la FIFA proyecta distribuir la suma de 355 millones”, asegura el abogado Javier Gasman.

En el caso de los elencos chilenos, los que festejan estas nuevas cifras son Universidad de Concepción y Cobresal. El director técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, consideró al delantero del Campanil Cecilio Waterman y al extremo minero César Yanis. No obstante, el elenco centroamericano quedó en el camino en la fase de grupos, instancia en la que no sumó puntos.