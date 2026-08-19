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    Mono Sánchez revela sus secretos para atajar penales: “Ya no sé qué hacer... tendré que sacarme el short”

    El arquero y referente de Coquimbo Unido se alista para el duelo ante Platense, por la Copa Libertadores, después de haber sido figura en la ida, en la que tapó un tiro desde los doce pasos. Este miércoles se miden ante los transandinso buscando el paso a los cuartos de final.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Diego Sánchez, en el partido de ida entre Platense y Coquimbo Unido. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    Diego Sánchez recuerda en detalle el choque ante Platense en Buenos Aires. “Fue un partido duro, como sabíamos que iba a ser, pero creo que en el primer tiempo no fuimos tan atrevidos como en el segundo, en que ya nos dimos cuenta de que sí se podía jugar de igual a igual. Quedó demostrado que tuvimos chances. Ellos tuvieron el penal, que fue un poco fortuito. No sé si fue, realmente, penal. Yo no tuve más trabajo que esa jugada en el segundo tiempo. Eso me pone orgulloso del equipo. Que pudimos plantarnos en una cancha difícil, ante un rival duro, de igual a igual. Se sacó un empate que dejó todo abierto para definir en casa”, resume respecto de la igualdad de Coquimbo ante el Calamar en la ida. En esta entrevista con El Deportivo, elogiará varias veces la madurez de sus compañeros.

    También distingue con claridad el momento en que los piratas asumieron que podían pararse se igual a igual con el equipo argentino. “Uno se va dando cuenta durante el transcurso del partido. Llegamos al camarín en el entretiempo con un gol en contra, pero sabiendo que fue ‘la’ jugada. Un golazo, igual. Pero teníamos la sensación de que se podía hacer algo más, que no lo estábamos haciendo. Llegamos ahí y el profesor Hernán Caputto activó el plan. Nos fuimos para adelante nomás”, dice. Con ese optimismo afronta la revancha de este miercoles (18 horas), en el Francisco Sánchez Rumoroso.

    Su actuación vino a confirmar que no solo es el referente de Coquimbo Unido, sino que dentro de la cancha su aporte sigue siendo trascendente.

    Cuando uno anda con la buena, hay que aprovecharla. Se me han dado instancias bonitas en penales, que me ha ido bien. Feliz, porque ayudo al equipo. Me da alegría sentirme aún vigente, a un buen nivel. También porque pude compartir con mis hijos, que viajaron a Buenos Aires y estuvieron en la barra, atrás del arco, gritando. Fue una noche bastante linda.

    Ha durado harto el buen momento suyo. No es casualidad.

    Desde la llegada a Coquimbo el balance es súper positivo. En rendimiento, en logros con el equipo. Ya llevo tres años. He mantenido un nivel bastante alto en los torneos en que nos hemos presentado. Eso me tiene contento.

    ¿Y la especialidad de tapar penales decisivos?

    Es lo que te decía. Cuando vienen las buenas, hay que aprovechar. Lo mío es un poco más allá de atajar el penal. Es tratar de sacar al delantero de foco, de molestarlo un poco, de desconcentrarlo, de jugar con él. De distraerlo y manejar un poco la situación. A veces funciona, a veces no. Me ha funcionado hasta ahora, así que estoy contento.

    ¿Qué hizo en el penal que le atajó a Guido Mainero? ¿Algo que no se alcanzó a notar?

    Primero le agarré el cuello al delantero que iba a tirar. Le agarré el cuello y lo tiré para abajo. Y después le hablaba. Y les decía a mis compañeros que pusieran ojo al rebote, porque la iba a atajar. Ahí le estaba marcando el otro lado, sabiendo que le iba a pegar allá.

    Sánchez, en el duelo de ida ante Platense. Foto: Fotobaires/Photosport. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    ¿Lo tenía estudiado?

    Eso influye, porque saca al ejecutante de foco, también.

    Claro. De repente, son bien frágiles de cabeza. Algunos, que son más maduros, no pescan, pero hay otros que se enojan, que quieren reventar la pelota o el arco. Y ahí se equivocan. Esa es la idea, ir jugando con sus cabezas.

    ¿Eso, en su caso, significa ir innovando en las técnicas para desconcentrar al delantero?

    Ya no sé qué hacer. Tendré que sacarme el short.

    Pensando en la revancha. Salieron ‘vivos’ de Buenos Aires. En Coquimbo, con su gente, tienen la ventaja deportiva y emocional. Da más confianza jugar en casa.

    La idea era esa. Llegar con la llave abierta. Ojalá haber ganado, pero sabemos lo difícil que es ganar en Argentina. Pero, sí, llegamos con la llave ahí, para los dos equipos, pero la localía nos favorece mucho más. Sabemos que la gente se va a hacer sentir. Que va a ser un carnaval.

    Un equipo solidario

    Es un partido especial, por lo que le ha tocado vivir a la región, a propósito de los temporales.

    Sí. Es un bálsamo para la gente, que lo ha pasado mal. Hemos estado siempre con la gente. Este tipo de eventos claro que alegran. Le dan momentos lindos a una región que lo necesita.

    Ustedes, como plantel, fueron a ayudar. Llevaron ayuda, cargaron cosas.

    Sí. Nos pusimos el overol para la gente, como tiene que ser.

    ¿Ese, también, es un mensaje para tus compañeros de profesión, que, de repente, viven en una burbuja?

    Sí. Esa es una realidad. No se puede desmentir que el fútbol te encierra y muchos dejan de ser personas por ser futbolistas. Y no está bien. Yo hablo por Coquimbo y, la verdad, el plantel que tenemos cuenta con tremendos corazones, que han demostrado siempre. Estoy feliz, porque ayudamos a hartas familias, bastantes sectores. La alegría que les dimos la semana pasada también va a servir.

    La llegada de Vozinha

    ¿Qué le parece la llegada de Vozinha, que tiene una personalidad, como la suya y también es un boom en las redes sociales?

    Bien. Haber sido elegido por la gente como el mejor arquero del Mundial y que esté en la liga chilena se agradece. Espero que le vaya bien, que entregue toda su experiencia a Maureira, que le va a servir. Lo está haciendo muy bien. Engrandece la liga, más que nada. Sirve para que tenga más visualización nuestra liga.

    ¿Cómo manejaría usted la disputa por el puesto con Gabriel Maureira, que asumió la responsabilidad, por la lesión de Fernando de Paul?

    Maureira lo ha hecho muy bien. Me pone muy contento su rendimiento. Que le llegue la oportunidad de jugar en un equipo grande de un momento a otro y hacerlo de esa forma, teniendo al equipo puntero. Le faltan cosas por pasar, errores por cometer, pero es ‘parte de’. Nunca he hablado con él, pero me parece bien.

    ¿Le perjudica que le traigan a Vozinha para taparlo?

    No me voy a meter ahí. Va a haber comentarios de todos lados. Que lo van a tapar, que lo están matando, porque está agarrando un buen nivel. Es así el fútbol y más el arco. Normalmente los equipos gozan de un arquero con más experiencia que joven. Tiene que estar tranquilo. Tiene al equipo puntero con 20 años. Imagínate. Tranquilo y orgulloso de lo que ha hecho.

    ¿Quién tiene más aura: Vozinha o el Mono Sánchez?

    Cada uno con su aura.

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