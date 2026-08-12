“El mayor contrato de mi vida... no lo hubiera creído”: el nuevo mensaje de Vozinha en sus primeros días en Colo Colo

“El mayor contrato de mi vida... no lo hubiera creído”: el nuevo mensaje de Vozinha en su primera semana en Colo Colo.

Vozinha vive su segunda semana como jugador de Colo Colo. El arquero de Cabo Verde, que llegó como el golpe al mercado de los albos después de su participación en el Mundial 2026, publicó un mensaje en sus redes sociales sobre el vínculo que firmó con el Cacique.

“Si le hubiera dicho a mi yo de 26 años que a los 40 estaría firmando el mayor contrato de mi vida, no lo habría creído”, escribió el guardameta.

En el mismo posteo, Vozinha explicó la elección del dorsal que utilizará en el conjunto nacional. “El 29 fue mi primer número. Ahora es el elegido para este nuevo capítulo”, señaló.

El caboverdiano fue presentado oficialmente el martes pasado y desde entonces se ha integrado a los entrenamientos del plantel dirigido por Fernando Ortiz. Internamente, el caboverdiano rechazó tajantemente cualquier privilegio por su condición de estrella tras la Copa del Mundo.

Aun así, el guardameta ha reconocido en que ahora vive de manera distinta. “Mi vida ha cambiado por completo. Fue algo extraordinario e increíble lo que pasó en el Mundial. El mundo ha llegado a conocer nuestra historia y nuestro país, que es pequeño pero está lleno de gente increíble y trabajadora”, señaló el futbolista en su participación en el Rio Innovation Week.

Por otro lado, Ortiz ha sido enfático en que el puesto debe ganarselo en las prácticas. “El lunes entrena”, dijo el técnico tras la victoria de Colo Colo sobre Unión La Calera.