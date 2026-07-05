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    “Representan lo mejor de Chile”: Retornan los 45 bomberos que participaron en histórica misión de rescate en Venezuela

    Autoridades resaltaron el despliegue del equipo USAR durante la emergencia provocada por los terremotos del 24 de junio, valorando la coordinación interinstitucional que permitió enviar rescatistas y ayuda humanitaria al país caribeño en poco más de un día.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Lya Rosen

    El gobierno destacó este sábado el regreso a Chile del equipo USAR de Bomberos que participó durante diez días en las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio.

    En una actividad realizada en el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, sostuvo que la rápida respuesta permitió movilizar a los especialistas en un plazo de apenas 30 horas desde ocurrida la emergencia.

    “En 30 horas nuestra coordinación permitió que un grupo especializado de Bomberos, provenientes de compañías de todo el país, pudiesen congregarse para cumplir el deber que significa ayudar a otros cuando el deber llama en el contexto de una catástrofe”, afirmó.

    La autoridad destacó además que la delegación, encabezada por Cristian Vera, estuvo integrada por 45 voluntarios, entre ellos tres mujeres, quienes retornaron al país sin inconvenientes.

    “Llegaron bien, están bien, llegaron todos sanos. Y cuando nos dábamos un abrazo estábamos muy contentos de estar en Chile y también del recibimiento, y no tengo ninguna duda, a nombre del Presidente de la República, todo el pueblo de Chile les brinda a nuestros bomberos”, señaló.

    Pavez recordó que el contingente fue desplegado en el estado venezolano de La Guaira, una de las zonas más golpeadas por el terremoto, con el objetivo de apoyar las labores de rescate de personas atrapadas bajo los escombros.

    “Nuestros bomberos llegaron a Venezuela, al sector de La Guaira, el lugar quizás más afectado por este terremoto, llevando nuestra bandera de Chile, llevando profesionalismo y también llevando esperanza para poder colaborar en las tareas de rescate. Y creemos que esa misión se cumplió”, indicó.

    Coordinación logística y ayuda humanitaria

    El subsecretario del Interior también destacó el apoyo de diversas instituciones que participaron en la operación, especialmente de la Fuerza Aérea de Chile, el Ministerio de Defensa y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

    Pavez calificó el recibimiento como “un justo homenaje” al trabajo realizado por los rescatistas.

    “Estamos muy orgullosos de lo que hemos visto. Creemos que este recibimiento es un justo homenaje a la labor patriótica y decidida de nuestros bomberos, que representan lo mejor que tiene nuestro país. Compromiso, profesionalismo, sentido de urgencia, sentido de la responsabilidad y que, por supuesto, prestigian, no solamente en Chile, sino fuera de Chile, toda la labor de rescate y de apoyo en todas las dimensiones de su trabajo”, manifestó.

    Además, anunció que el Presidente José Antonio Kast encabezará un reconocimiento oficial al equipo durante la próxima semana.

    “El Presidente de la República los espera a todos el lunes a las 12 del día en el Palacio de La Moneda, también para reconocer, junto a los ministros de Estado, en el Palacio de Gobierno, la casa de todos los chilenos, este esfuerzo, este notable retorno y todo lo que se hizo en Venezuela”, informó.

    “Chile va a estar siempre disponible para apoyar”

    Por su parte, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, destacó el profesionalismo demostrado por los voluntarios y el rol de Chile en la cooperación internacional frente a catástrofes.

    “Lo más importante es que también hayan vuelto los 45 sanos y salvos”, afirmó.

    La autoridad valoró además la rápida coordinación entre organismos públicos para responder a la emergencia y recordó una de las operaciones más emblemáticas realizadas durante la misión.

    “Quiero destacar la cooperación internacional que brinda Chile. Esto es un claro ejemplo de cómo Chile apoya a los países que lo requieren, en situaciones como las vividas en Venezuela (...), y este hecho simbólico, único, del rescate de Hernán Gil, que nos conmovió a todos después de ocho días de estar bajo los escombros y que, sin lugar a dudas, está vivo gracias a nuestros bomberos”, sostuvo.

    Finalmente, Estévez reafirmó el compromiso del país con este tipo de misiones humanitarias internacionales.

    Chile va a estar siempre disponible para apoyar a los países que así lo requieran”, concluyó.

    Más sobre:BomberosEquipo USARGobiernoVenezuelaTerremotosMáximo PavezPaula EstévezNacional

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