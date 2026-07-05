SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El orgullo de Gustavo Alfaro tras el Mundial de Paraguay: “Francia terminó haciendo tiempo y festejaron porque les costó”

    El técnico de la Albirroja destacó la actuación de su equipo pese a la caída ante el vigente subcampeón del mundo.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El orgullo de Gustavo Alfaro tras el Mundial de Paraguay: “Francia terminó haciendo tiempo y festejaron porque les costó”. Huang Zongzhi

    Gustavo Alfaro exhibe su orgullo. El técnico de Paraguay valoró el rendimiento de su equipo pese a la derrota por 1-0 frente a Francia en los octavos de final del Mundial y aseguró que su equipo estuvo a la altura ante uno de los favoritos a quedarse con el certamen planetario.

    “A Francia los partidos les duraban 60 minutos. A esa altura marcaban la diferencia. Hoy, si no era por ese penal, no nos marcaban la diferencia. Por eso festejaron cómo festejaron y terminaron haciendo tiempo. Saben lo que les costó”, afirmó el técnico.

    Alfaro comparó el recorrido de ambas selecciones y destacó el crecimiento de Paraguay durante su proceso. “Este equipo venía de ser campeón del mundo en Rusia 2018 y perder la final en Qatar 2022. Nosotros venimos después de 16 años a un Mundial. Competir como lo hicimos me pone orgulloso, por todos los imponderables que tuvimos”, señaló.

    Francia y Paraguay protagonizaron un cerrado partido.

    El DT también respaldó a futbolistas que, según dijo, fueron cuestionados antes del torneo. “Tengo la certeza de que los chicos que algunos me pusieron en duda, como (Orlando) Gill o (Matías) Galarza, se ganaron un lugar”, sostuvo.

    Además, destacó el esfuerzo del plantel y el contexto personal de varios de sus dirigidos. “Yo les dije a los chicos que nosotros peleamos por el sustento diario. La vida de estos michachos fue cruzada por situaciones muy difíciles”, expresó.

    “Nuestra postura es que adentro de la cancha peleamos como leones. Nuestra pelea es una de humildad y sencillez”, añadió. “Adentro de la cancha dejamos la piel”, remarcó.

    Finalmente, Alfaro se refirió a su continuidad al frente de la selección paraguaya y dejó la decisión en manos de la dirigencia. “Estoy feliz por estos dos años. Más allá de sentarnos a hablar, se debe definir qué fútbol quiere tener Paraguay. Yo sé perfectamente cuál es”, cerró.

    Por otro lado, el guardameta Gill abordó su cruce final con Kylian Mbappé. El autor del único gol del partido le negó el saludo al arquero. “Esto es fútbol. Le di la mano para felicitarlo, pero no me dio bola y entré en un momento de calentura. Después me tranquilice. Toca felicitarlos”, dijo.

    Por otro lado, defendió el esquema defensivo de Paraguay. “Si no están acostumbrados a esto, que le vamos a hacer. Somos una selección ruda, que tiene un juego físico. Nos propusimos hacernos sentir. Que si pasa el balón, no pase el hombre. Creo que el equipo se portó bien”, remarcó.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026FútbolFútbol InternacionalMundialCopa del MundoNorteamérica 2026Gustavo AlfaroOrlando GillFranciaSelección de FranciaParaguaySelección de Paraguay

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Prolongan Código Azul en la Región Metropolitana y se extiende a nuevas zonas por bajas temperaturas

    Al menos dos muertos por ataques con drones israelíes en Gaza pese al alto el fuego

    “Representan lo mejor de Chile”: Retornan los 45 bomberos que participaron en histórica misión de rescate en Venezuela

    El vampiro del fútbol: un relato de Jaime Bayly

    Pierre Lemaitre: “Hoy la fe en el futuro está en quienes creen que la tecnología permitirá liberarnos de la amenaza climática”

    1826: cuando Chile fue un país Federal (y eligió a su primer presidente)

    Lo más leído

    1.
    Vozinha revela lo que le dijo Lionel Messi tras la épica que rozó Cabo Verde ante Argentina

    Vozinha revela lo que le dijo Lionel Messi tras la épica que rozó Cabo Verde ante Argentina

    2.
    El particular análisis de Mbappé tras el triunfo de Francia ante Paraguay: “Si hay que meter las manos en la mierda, lo haremos”

    El particular análisis de Mbappé tras el triunfo de Francia ante Paraguay: “Si hay que meter las manos en la mierda, lo haremos”

    3.
    No hay cambio de horario: la FIFA cede y mantiene la programación original del duelo entre México e Inglaterra en el Mundial

    No hay cambio de horario: la FIFA cede y mantiene la programación original del duelo entre México e Inglaterra en el Mundial

    4.
    La crítica de Didier Deschamps al planteo de Alfaro en Paraguay: “No es el fútbol que hará que la gente venga al estadio”

    La crítica de Didier Deschamps al planteo de Alfaro en Paraguay: “No es el fútbol que hará que la gente venga al estadio”

    5.
    Jürgen Klopp revela su postura para asumir como DT en Alemania tras la salida de Julian Nagelsmann: “Estoy preparado”

    Jürgen Klopp revela su postura para asumir como DT en Alemania tras la salida de Julian Nagelsmann: “Estoy preparado”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Armada advierte posible formación de trombas marinas en la costa del Maule

    Armada advierte posible formación de trombas marinas en la costa del Maule

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las comunas y horarios informados por eléctricas

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las comunas y horarios informados por eléctricas

    Dirección Meteotológica pronostica posibles tormentas eléctricas para tres regiones

    Dirección Meteotológica pronostica posibles tormentas eléctricas para tres regiones

    Prolongan Código Azul en la Región Metropolitana y se extiende a nuevas zonas por bajas temperaturas
    Chile

    Prolongan Código Azul en la Región Metropolitana y se extiende a nuevas zonas por bajas temperaturas

    “Representan lo mejor de Chile”: Retornan los 45 bomberos que participaron en histórica misión de rescate en Venezuela

    Fiscal nacional Ángel Valencia sufre accidente de tránsito con motociclista: alcotest resultó negativo

    Briones descarta que Chile esté técnicamente en recesión, pero advierte “emergencia laboral”
    Negocios

    Briones descarta que Chile esté técnicamente en recesión, pero advierte “emergencia laboral”

    Presidente de sitios de apuestas online y cobro de IVA: “¿De dónde sacó Hacienda esa cifra de US$300 millones? No tengo idea”

    El millonario plan de la minera Sierra Gorda para elevar su producción y extender su operación hasta el 2049

    Cómo sobrevivió el hombre que fue rescatado 8 días después del doble terremoto en Venezuela por un equipo chileno
    Tendencias

    Cómo sobrevivió el hombre que fue rescatado 8 días después del doble terremoto en Venezuela por un equipo chileno

    A qué hora comienza la lluvia hoy, según el pronóstico

    John W. Moravec, experto en IA: “Las universidades todavía no saben qué hacer con la inteligencia artificial”

    La crítica de Didier Deschamps al planteo de Alfaro en Paraguay: “No es el fútbol que hará que la gente venga al estadio”
    El Deportivo

    La crítica de Didier Deschamps al planteo de Alfaro en Paraguay: “No es el fútbol que hará que la gente venga al estadio”

    El orgullo de Gustavo Alfaro tras el Mundial de Paraguay: “Francia terminó haciendo tiempo y festejaron porque les costó”

    Reviven la semifinal de Qatar: cuándo y dónde ver Francia vs. Marruecos, primera llave de cuartos de final del Mundial 2026

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro
    Tecnología

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    El vampiro del fútbol: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    El vampiro del fútbol: un relato de Jaime Bayly

    Cuando importa el desde

    Pierre Lemaitre: “Hoy la fe en el futuro está en quienes creen que la tecnología permitirá liberarnos de la amenaza climática”

    Al menos dos muertos por ataques con drones israelíes en Gaza pese al alto el fuego
    Mundo

    Al menos dos muertos por ataques con drones israelíes en Gaza pese al alto el fuego

    Edmundo González reprocha al gobierno venezolano las consecuencias del terremoto porque “dieron prioridad a otras cosas”

    Niña de 12 años muere tras deslizamiento de tierra provocado por lluvias en Panamá

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+
    Paula

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare