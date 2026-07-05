El orgullo de Gustavo Alfaro tras el Mundial de Paraguay: “Francia terminó haciendo tiempo y festejaron porque les costó”.

Gustavo Alfaro exhibe su orgullo. El técnico de Paraguay valoró el rendimiento de su equipo pese a la derrota por 1-0 frente a Francia en los octavos de final del Mundial y aseguró que su equipo estuvo a la altura ante uno de los favoritos a quedarse con el certamen planetario.

“A Francia los partidos les duraban 60 minutos. A esa altura marcaban la diferencia. Hoy, si no era por ese penal, no nos marcaban la diferencia. Por eso festejaron cómo festejaron y terminaron haciendo tiempo. Saben lo que les costó”, afirmó el técnico.

Alfaro comparó el recorrido de ambas selecciones y destacó el crecimiento de Paraguay durante su proceso. “Este equipo venía de ser campeón del mundo en Rusia 2018 y perder la final en Qatar 2022. Nosotros venimos después de 16 años a un Mundial. Competir como lo hicimos me pone orgulloso, por todos los imponderables que tuvimos”, señaló.

Francia y Paraguay protagonizaron un cerrado partido.

El DT también respaldó a futbolistas que, según dijo, fueron cuestionados antes del torneo. “Tengo la certeza de que los chicos que algunos me pusieron en duda, como (Orlando) Gill o (Matías) Galarza, se ganaron un lugar”, sostuvo.

Además, destacó el esfuerzo del plantel y el contexto personal de varios de sus dirigidos. “Yo les dije a los chicos que nosotros peleamos por el sustento diario. La vida de estos michachos fue cruzada por situaciones muy difíciles”, expresó.

“Nuestra postura es que adentro de la cancha peleamos como leones. Nuestra pelea es una de humildad y sencillez”, añadió. “Adentro de la cancha dejamos la piel”, remarcó.

Finalmente, Alfaro se refirió a su continuidad al frente de la selección paraguaya y dejó la decisión en manos de la dirigencia. “Estoy feliz por estos dos años. Más allá de sentarnos a hablar, se debe definir qué fútbol quiere tener Paraguay. Yo sé perfectamente cuál es”, cerró.

Por otro lado, el guardameta Gill abordó su cruce final con Kylian Mbappé. El autor del único gol del partido le negó el saludo al arquero. “Esto es fútbol. Le di la mano para felicitarlo, pero no me dio bola y entré en un momento de calentura. Después me tranquilice. Toca felicitarlos”, dijo.

Por otro lado, defendió el esquema defensivo de Paraguay. “Si no están acostumbrados a esto, que le vamos a hacer. Somos una selección ruda, que tiene un juego físico. Nos propusimos hacernos sentir. Que si pasa el balón, no pase el hombre. Creo que el equipo se portó bien”, remarcó.