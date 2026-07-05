Dónde y a qué hora ver a México vs. Inglaterra en TV y streaming. Foto referencial Selección Nacional de México

Este domingo se desarrolla el partido de México contra Inglaterra, uno de los esperados duelos por los octavos de final del Mundial 2026.

Los anfitriones vienen de imponerse por 2-0 ante Ecuador en los 16avos, mientras que los ingleses eliminaron a la República Democrática del Congo con un marcador 2-1.

Cuándo juega México vs. Inglaterra

El partido de México contra Inglaterra es este domingo 5 de julio a las 20:00 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se enfrentan en el Estadio Ciudad de México.

Dónde ver a México vs. Inglaterra

El partido de México contra Inglaterra se transmite en Chilevisión y en DSports de DirecTV.

La cobertura online de este cruce va por chilevision.cl, DGO, Paramount+ y Disney+ en el Plan Premium.