La Moneda realiza este jueves simulacro de incendio para evaluar sus protocolos de seguridad

A las 10.30 horas de este jueves se activarán las alarmas de emergencia en La Moneda, en el marco de un simulacro de incendio destinado a poner a prueba los protocolos de seguridad del Palacio Presidencial ante una situación de este tipo.

Según se conoció, el ejercicio es organizado por el grupo de prevencionistas de riesgo de Palacio e involucra la evacuación de trabajadores y visitantes desde las dependencias, con el objetivo de evaluar la respuesta de los funcionarios y la articulación con equipos de emergencia, como Bomberos y Carabineros.

Y, precisamente, será la policía uniformada la encargada de liderar la respuesta durante el operativo, que será el primero de su tipo durante la actual administración de José Antonio Kast.

Pese a esto, el mandatario no estará presente para el ejercicio, ya que a partir de la mañana del jueves comenzará una gira por las regiones de Ñuble y Biobío.

La actividad se sumará en el futuro próximo a un nuevo ejercicio de similares características, pero para hacer frente a un sismo de gran magnitud o, derechamente, un terremoto.