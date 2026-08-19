La Moneda realiza este jueves simulacro de incendio para evaluar sus protocolos de seguridad
El ejercicio involucra la evacuación del Palacio Presidencial, con el fin de medir la respuesta de los funcionarios y la articulación con los equipos de emergencia,
A las 10.30 horas de este jueves se activarán las alarmas de emergencia en La Moneda, en el marco de un simulacro de incendio destinado a poner a prueba los protocolos de seguridad del Palacio Presidencial ante una situación de este tipo.
Según se conoció, el ejercicio es organizado por el grupo de prevencionistas de riesgo de Palacio e involucra la evacuación de trabajadores y visitantes desde las dependencias, con el objetivo de evaluar la respuesta de los funcionarios y la articulación con equipos de emergencia, como Bomberos y Carabineros.
Y, precisamente, será la policía uniformada la encargada de liderar la respuesta durante el operativo, que será el primero de su tipo durante la actual administración de José Antonio Kast.
Pese a esto, el mandatario no estará presente para el ejercicio, ya que a partir de la mañana del jueves comenzará una gira por las regiones de Ñuble y Biobío.
La actividad se sumará en el futuro próximo a un nuevo ejercicio de similares características, pero para hacer frente a un sismo de gran magnitud o, derechamente, un terremoto.
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