Reportan ataque contra buque de carga en el mar Rojo frente a las costas de Yemen. Imagen referencial.

Un buque de carga fue atacado este domingo en el mar Rojo, frente a las costas de Yemen, según informó el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO).

De acuerdo con el organismo, la embarcación reportó estar “bajo ataque de asaltantes armados desconocidos” cuando se encontraba a unas 30 millas náuticas, cerca de 55 kilómetros, al suroeste de Hodeida.

Según los antecedentes, una pequeña embarcación se acercó al buque granelero y abrió fuego, lo que llevó al personal de seguridad a bordo a responder al ataque.

Reportan ataque contra buque de carga en el mar Rojo frente a las costas de Yemen. Imagen referencialñ

Posteriormente, los atacantes se retiraron hacia una embarcación de mayor tamaño ubicada a cerca de dos millas náuticas —3,7 kilómetros—, la cual mantenía apagado su sistema de identificación automática.

El UKMTO informó que el buque y su tripulación se encuentran a salvo, mientras que las autoridades iniciaron una investigación por el incidente.

Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido la autoría del ataque.

Los rebeldes hutíes habían amenazado con retomar los ataques contra embarcaciones. Durante la guerra en Gaza, el grupo lanzó previamente drones y misiles contra buques que navegaban cerca de los territorios bajo su control en el estrecho de Bab al-Mandab.