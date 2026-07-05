Dos ataques armados se registraron en Nueva York durante la celebración del 4 de julio

Dos tiroteos diferentes se registraron en Nueva York en el marco de la celebración nacional del 4 de julio, por el aniversario n° 250 de la independencia de Estados Unidos.

La primera agresión se produjo al rededor de las 10:30 pm, con hora local, en Coney Island, ubicada en el distrito de Brooklyn. Tras una llamada desde el número de emergencia 911, oficiales acudieron a un patio frontal, donde había ocho personas lesionadas tras múltiples disparos percutados en su contra.

La investigación preliminar, según reportó la comisionada de Policía de la ciudad de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch, indica que se encontraban en un asado y que no hay indicios de algún altercado previo en el lugar.

El agresor habría entrado al sitio vestido completamente de negro y usando una máscara de ski. Huyó a pie tras el ataque, y la policía logró recuperar una pistola y 10 casquillos de bala desechados.

Imagen tomada de la rueda de prensa publicada por @NYPDnews

Cuatro de las víctimas son niños , de 6, 7, 12 y 14 años. Tisch indicó que todos los afectados ya fueron trasladados a hospitales y que siete de ellos están en condición estable. De todas formas, una mujer de 21 años se encuentra en estado crítico por la gravedad de sus lesiones.

“No hay lugar para este tipo de violencia en nuestra ciudad. No vamos a tolerarla y vamos a pelear con cada herramienta en nuestra disposición”, enfatizó el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Un policía recibió un disparo en Crown Heights

La jornada de celebraciones en Nueva York también terminó con un detective de la policía herido. En el vecindario Crown Heights de Brooklyn, cerca de las 4:00 am de la hora local, un sujeto armado de 18 años abordó con balazos un vehículo de la NYPD, por circunstancias que permanecen desconocidas.

De hecho, el automóvil de los uniformados resultó con impactos de balas en diversos sectores y dejó a un oficial con contusiones en su cara y hombro. Uno de los disparos llegó a la espalda de otro funcionario, que quedó con lesiones menores debido a un chaleco antibalas que portaba. Los policías afectados fueron trasladados al Kings County Hospital.

Los policías utilizaron un táser para lograr aprehender al presunto agresor, según relató el edil. El arma de fuego empleada por el imputado ya fue recuperada por la NYPD.