SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Portugal logra controlar gran incendio de Vouzela tras más de 13 mil hectáreas quemadas

    La Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil informó que el perímetro del incendio se encuentra prácticamente sin llamas, aunque más de 1.200 bomberos siguen trabajando en la zona. El Gobierno portugués mantiene el estado de alerta por alto riesgo de incendios en todo el territorio.

    Por 
    Felipe Rivera
    Portugal logra estabilizar gran incendio de Vouzela tras más de 13 mil hectáreas quemadas. Imagen de redes sociales. X @UMEgob

    El gran incendio forestal que desde hace varios días afecta a la zona de Vouzela, en el centro de Portugal, se encuentra este domingo “más estabilizado”, según informó la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC).

    El fuego, que ha quemado más de 13 mil hectáreas, sigue siendo el principal foco de preocupación en el país, en medio de condiciones climáticas extremas marcadas por altas temperaturas y riesgo elevado de nuevos incendios.

    “Las condiciones meteorológicas han mejorado un poco, y el perímetro del incendio está prácticamente sin llamas, por lo que se está extinguiendo”, señaló un responsable de la ANEPC.

    Las autoridades esperan que el incendio pueda estabilizarse hacia el final de la jornada, cuando se prevé un aumento de la humedad y un cambio en la dirección del viento.

    Durante este domingo, el operativo de emergencia mantiene desplegados 1.257 bomberos, 416 medios terrestres y 18 medios aéreos para controlar y extinguir los focos que permanecen activos.

    Portugal logra estabilizar gran incendio de Vouzela tras más de 13 mil hectáreas quemadas. Imagen de redes sociales. X @UMEgob

    Estado de alerta por riesgo de incendios

    El Gobierno portugués decretó estado de alerta hasta este lunes ante el alto riesgo de incendios en todo Portugal continental.

    Sin embargo, el ministro del Interior, Luís Neves, adelantó que las autoridades evalúan extender la medida durante la próxima semana si se mantienen las condiciones de riesgo.

    El incendio de Vouzela se produce en medio de una nueva ola de calor que afecta a distintas zonas del suroeste de Europa, con temperaturas que podrían volver a acercarse a los 40°C en varios puntos.

    Portugal logra controlar gran incendio de Vouzela tras más de 13 mil hectáreas quemadas. X @LucAuffret

    En Portugal, la emergencia ha movilizado además apoyo internacional mediante el Mecanismo Europeo de Protección Civil, activado por el Gobierno para reforzar las tareas de combate del fuego con medios aéreos.

    Incendios golpean al suroeste de Europa

    La situación en Portugal forma parte de un escenario más amplio de incendios forestales en el suroeste europeo. En los últimos días, las llamas han arrasado más de 17 mil hectáreas entre Portugal, España y Francia.

    En España, un incendio forestal cerca de la Costa Brava, en Cataluña, ha quemado unas 2.200 hectáreas, gran parte de ellas dentro del espacio natural protegido de Les Gavarres.

    En Francia, cerca de 600 bomberos trabajan para contener un incendio que ha afectado más de 1.000 hectáreas en Trevillach, al este de Perpiñán. Otro foco también movilizó a cientos de efectivos en el departamento de Drôme, en el sureste del país.

    Las emergencias ocurren tras una intensa ola de calor que golpeó a Europa durante junio y que, según expertos, estuvo vinculada al cambio climático, con temperaturas extremas, sequías prolongadas y condiciones más favorables para la propagación del fuego.

    Las autoridades europeas han advertido que la temporada de incendios podría ser extensa. “El cambio climático ya está aquí, estamos viviendo sus consecuencias y solo estamos a principios de julio”, señaló el coronel Eric Belgioino, del cuerpo de bomberos francés.

    Lee también:

    Más sobre:PortugalIncendioMundoInternacionalVouzelaOla de calorEuropa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En medio de crisis de combustibles Rusia importa cifra récord de gasolina desde Bielorrusia

    Cruz-Coke llama al oficialismo a pasar de “lógica de campaña” a “lógica de gobierno” tras reunión con Kast

    Criteria: aprobación del Presidente Kast cae a 35% y desaprobación sube a 53%

    Dos ataques armados se registraron en Nueva York durante la celebración del 4 de julio

    Las apuestas por el Mundial disparan los mercados de predicción a niveles récord

    Martínez (FA) emplaza al gobierno por megarreforma y advierte que no apoyarán “rebaja tributaria sin compensaciones”

    Lo más leído

    1.
    Fanáticas de BTS convocan a marcha nacional este domingo: movilizaciones se realizarán en 11 ciudades

    Fanáticas de BTS convocan a marcha nacional este domingo: movilizaciones se realizarán en 11 ciudades

    2.
    Experta danesa en urbanismo: “Para que una ciudad sea caminable, debe estar dividida en barrios pequeños”

    Experta danesa en urbanismo: “Para que una ciudad sea caminable, debe estar dividida en barrios pequeños”

    3.
    Óscar Martínez: “Cuando los aplausos dejen de sonar en la plaza, Bukele va a hacer que suenen las botas militares”

    Óscar Martínez: “Cuando los aplausos dejen de sonar en la plaza, Bukele va a hacer que suenen las botas militares”

    4.
    Keiko Fujimori: Los desafíos de la futura presidenta peruana

    Keiko Fujimori: Los desafíos de la futura presidenta peruana

    5.
    Dos ataques armados se registraron en Nueva York durante la celebración del 4 de julio

    Dos ataques armados se registraron en Nueva York durante la celebración del 4 de julio

    6.
    Delcy Rodríguez pide suspender las sanciones para facilitar la respuesta a los terremotos en Venezuela

    Delcy Rodríguez pide suspender las sanciones para facilitar la respuesta a los terremotos en Venezuela

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Cortes y desvíos en el centro de Santiago por Juramento a la Bandera: revisa las calles afectadas

    Cortes y desvíos en el centro de Santiago por Juramento a la Bandera: revisa las calles afectadas

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Inglaterra en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a México vs. Inglaterra en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Noruega en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Noruega en TV y streaming

    Cruz-Coke llama al oficialismo a pasar de “lógica de campaña” a “lógica de gobierno” tras reunión con Kast
    Chile

    Cruz-Coke llama al oficialismo a pasar de “lógica de campaña” a “lógica de gobierno” tras reunión con Kast

    Criteria: aprobación del Presidente Kast cae a 35% y desaprobación sube a 53%

    Martínez (FA) emplaza al gobierno por megarreforma y advierte que no apoyarán “rebaja tributaria sin compensaciones”

    En medio de crisis de combustibles Rusia importa cifra récord de gasolina desde Bielorrusia
    Negocios

    En medio de crisis de combustibles Rusia importa cifra récord de gasolina desde Bielorrusia

    Las apuestas por el Mundial disparan los mercados de predicción a niveles récord

    OPEP+ aumenta rendimiento por quinto mes consecutivo: producirá más de 180 mil barriles diarios

    Por qué el Mundial puede traer problemas en las parejas, según un psicólogo
    Tendencias

    Por qué el Mundial puede traer problemas en las parejas, según un psicólogo

    Científicos crean una célula sintética que tiene la mayoría de las características de la vida

    Cómo sobrevivió el hombre que fue rescatado 8 días después del doble terremoto en Venezuela por un equipo chileno

    En vivo: la U busca volver al triunfo en la Copa Chile visitando a Santiago Wanderers
    El Deportivo

    En vivo: la U busca volver al triunfo en la Copa Chile visitando a Santiago Wanderers

    Se enciende la F1: Charles Leclerc aprovecha la desgracia de Antonelli y se corona en Silverstone

    El desahogo de José Luis Chilavert a Gustavo Alfaro y la selección de Paraguay tras la eliminación ante Francia

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico
    Tecnología

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    El vampiro del fútbol: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    El vampiro del fútbol: un relato de Jaime Bayly

    Cuando importa el desde

    Pierre Lemaitre: “Hoy la fe en el futuro está en quienes creen que la tecnología permitirá liberarnos de la amenaza climática”

    Dos ataques armados se registraron en Nueva York durante la celebración del 4 de julio
    Mundo

    Dos ataques armados se registraron en Nueva York durante la celebración del 4 de julio

    Qatar anuncia la reanudación de las actividades de navegación y la reapertura del comercio marítimo con Irán

    Portugal logra controlar gran incendio de Vouzela tras más de 13 mil hectáreas quemadas

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+
    Paula

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare