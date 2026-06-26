Precio del petróleo vuelve a situarse en los niveles previos a la guerra y el barril rompe los US$ 70

Cae el precio del barril WTI por debajo de los US$ 70.

Los precios del petróleo retoman su tendencia a la baja, presionados por la salida de más petroleros desde el estratégico estrecho de Ormuz, lo que alivia los temores sobre el abastecimiento global pese a que un buque fue atacado en el Golfo de Omán.

El crudo Brent retrocede 3,2% hasta los US$ 72,83 el barril, mientras que el WTI rompe la barrara de los US$ 70. El crudo que se transa en Nueva York anota una baja de 3,08% a US$ 69,04.

El movimiento a la baja se produce mientras el mercado sigue de cerca la evolución de la situación en Medio Oriente, evaluando si los esfuerzos diplomáticos recientes serán suficientes para reducir el riesgo de nuevas interrupciones en la cadena de suministro.

Los envíos de crudo por el estrecho aumentaron esta semana hasta su nivel más alto desde que comenzó el conflicto, lo que ha reducido sustancialmente la prima de riesgo geopolítico que sostenía al petróleo en niveles elevados.

Sin embargo, analistas de ING advierten que parte de ese aumento refleja simplemente buques que estaban varados saliendo del Golfo Pérsico, por lo que el flujo podría normalizarse o incluso caer una vez que esos barcos se retiren del registro.

“Técnicamente, el precio rompió con fuerza el soporte de US$74,60 y ahora testea la zona de US$69,30, con el RSI en 34,37 acercándose a terreno de sobreventa, lo que podría dar pie a un rebote técnico de corto plazo. La media móvil de corto plazo (azul) sigue cruzada por debajo de la de largo plazo (roja), confirmando la tendencia bajista vigente”, dijo Lucas Santillán, analista de mercados de Capitaria.

Ataque a buque de bandera singapurense

Un funcionario estadounidense confirmó a MS NOW que Irán estuvo detrás de un ataque a un buque de carga en las proximidades de la costa de Omán, en el estrecho de Ormuz. Según el The Wall Street Journal, la embarcación navegaba bajo bandera de Singapur.

El United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) informó que el barco no registró víctimas ni daños ambientales.

El petróleo vuelve a circular por el estrecho de Ormuz. CENTCOM

En ese contexto, el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, anunció una pausa temporal en la implementación del plan de evacuación lanzado por el organismo.

“He decidido pausar temporalmente su implementación para reconfirmar que las garantías de seguridad necesarias continúan vigentes para los buques en nuestra lista de evacuación y para todos los que se encuentran en la región”, sostuvo Domínguez.

Disputa entre Washington y Teherán por activos descongelados

Las tensiones entre ambos países se mantienen elevadas. El presidente del Parlamento iraní rechazó esta semana las afirmaciones de la administración Trump de que los activos descongelados de la República Islámica serían destinados a la compra de productos agrícolas estadounidenses.

Funcionarios de Estados Unidos, en tanto, sostienen que cualquier liberación de fondos permanecerá sujeta a la aprobación de Washington.

“Como anunció el vicepresidente JD Vance esta semana, si los activos iraníes son liberados, serán utilizados para adquirir productos agrícolas estadounidenses para alimentar al pueblo iraní”, señaló un funcionario del gobierno.

Irak amenaza con abandonar la OPEP

En paralelo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) enfrenta la posible salida de su segundo mayor productor, informó CNBC.

Según reportes, Irak solicitó al cartel una cuota de producción más elevada y advirtió que podría abandonar el grupo si sus demandas no son atendidas. Esto ocurre tras la salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP en mayo.