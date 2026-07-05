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    En medio de crisis de combustibles Rusia importa cifra récord de gasolina desde Bielorrusia

    Según el diario ruso Védomosti, Moscú importó 141.000 toneladas de gasolina bielorrusa en junio, 2,4 veces más que en mayo. Expertos citados por el medio sostienen que la medida no cubriría por completo la escasez atribuida a los ataques ucranianos contra infraestructura energética.

    Por 
    Felipe Rivera
    En medio de crisis de combustibles Rusia importa cifra récord de gasolina desde Bielorrusia

    Rusia importó en junio una cifra récord de 141.000 toneladas de gasolina desde Bielorrusia, en medio de una crisis de abastecimiento de combustible que afecta al mercado interno ruso, según informó este domingo el diario Védomosti.

    El volumen representa un aumento de 2,4 veces respecto de mayo. La comparación anual es aún más marcada: en junio de 2025, las importaciones rusas de gasolina desde Bielorrusia habían llegado solo a 1.000 toneladas.

    De acuerdo con el medio ruso, Bielorrusia redirigió hacia Rusia parte de sus exportaciones de combustible que originalmente estaban destinadas a países de Asia Central.

    Expertos citados por Védomosti señalaron que la medida podría aliviar parcialmente la situación del mercado ruso, aunque advirtieron que no sería suficiente para cubrir por completo la escasez de gasolina.

    Según medios internacionales, el consumo diario de gasolina en Rusia durante el verano llega a unas 110.000 toneladas. Bielorrusia, en tanto, tiene una capacidad de exportación anual estimada entre 1,8 millones y 2 millones de toneladas de gasolina.

    Impacto de los ataques ucranianos

    La presión sobre el abastecimiento ocurre en medio de los constantes ataques ucranianos contra infraestructura petrolera y logística rusa, que han afectado refinerías, terminales y otros puntos estratégicos del sector energético.

    Las autoridades rusas han negado que la crisis de desabastecimiento esté directamente vinculada a los ataques ucranianos. Desde Moscú atribuyen el problema a un brusco aumento de la demanda interna.

    Sin embargo, esta semana el Kremlin reconoció que mantiene conversaciones para importar combustible desde terceros países. Posteriormente, medios extranjeros informaron sobre un eventual acuerdo para traer gasolina desde India.

    La situación también ha generado efectos regionales. Días atrás, el Ministerio de Energía de Kirguistán solicitó apoyo a Bielorrusia y a países vecinos para garantizar su suministro de combustible.

    En medio de crisis de combustibles Rusia importa cifra récord de gasolina desde Bielorrusia. Imagen @ZelenskyyUa en X.

    Se estima que cerca del 90% de la gasolina que consume esa república centroasiática proviene de Rusia, lo que refleja la dependencia regional de los flujos rusos de hidrocarburos.

    La escasez se produce mientras Ucrania mantiene su estrategia de ataques de largo alcance contra infraestructura energética rusa, con el objetivo de debilitar los ingresos y la capacidad logística del Kremlin.

    En las últimas semanas, Kiev ha reivindicado ataques contra refinerías, terminales petroleras y depósitos de combustible dentro del territorio ruso.

    Aunque Moscú insiste en que el problema responde principalmente a la demanda, la necesidad de importar volúmenes récord desde Bielorrusia marca una señal de presión sobre el abastecimiento interno ruso.

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