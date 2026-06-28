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    Putin admite escasez de combustible en Rusia y evalúa frenar exportaciones de diésel

    El presidente ruso admitió problemas de abastecimiento y dijo que el Gobierno evalúa prohibir totalmente la exportación de diésel. La falta de suministro ocurre tras ataques ucranianos con drones contra instalaciones petroleras rusas.

    Por 
    Felipe Rivera
    Putin admite escasez de combustible en Rusia y evalúa frenar exportaciones de diésel. Imagen referencial. PRESIDENCIA DE RUSIA

    Rusia enfrenta problemas de abastecimiento de combustible en distintas zonas del país. Este domingo, el presidente Vladímir Putin reconoció la escasez y anunció medidas para reforzar el mercado interno, en medio de los ataques con drones de Ucrania contra instalaciones de la industria petrolera rusa.

    Durante una reunión del Consejo de Ministros, el mandatario admitió que la situación ya se siente en estaciones de servicio. “Hay colas en las gasolineras y los tipos de gasolina que se necesitan no siempre están disponibles”, afirmó Putin.

    El jefe del Kremlin también señaló que el Gobierno “está considerando la necesidad de introducir una prohibición total a la exportación de gasóleo”.

    Putin explicó que las refinerías más grandes del país están operando a máxima capacidad y que las autoridades también evalúan sumar a pequeñas y medianas instalaciones para elevar la producción.

    Se han reducido los periodos de mantenimiento de rutina y se han aplazado los mantenimientos programados. Para julio se estima que la producción de combustibles primarios superará la de junio”, señaló.

    El presidente ruso agregó que las reservas acumuladas ya fueron inyectadas al mercado doméstico. Según detalló, las existencias de gasolina llegan actualmente a 1,7 millones de toneladas, una cifra cercana a la registrada en la misma fecha de 2025. “Hay una ligera bajada de solo el 4%”, apuntó.

    Uno de los puntos de mayor preocupación para el Gobierno ruso es el impacto en el sector agrícola, especialmente durante el verano, periodo clave para las cosechas. “Se está haciendo todo lo posible para garantizar que las empresas agrícolas tengan el suministro de combustible previsto, porque la cosecha depende de ello”, afirmó Putin.

    La crisis de abastecimiento ocurre mientras Ucrania ha intensificado sus ataques de medio y largo alcance contra objetivos industriales dentro de Rusia y en territorios ocupados por Moscú. En las últimas semanas, las instalaciones petroleras han estado entre los principales blancos.

    Durante la misma jornada, Putin también participó en el 23º Congreso del partido Rusia Unida, de cara a las elecciones legislativas previstas para el 20 de septiembre. En ese contexto, aseguró que las listas incluirán a más candidatos jóvenes, a quienes definió como parte de “una generación que definirá el futuro”.

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