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    Venezuela eleva a 1.450 los fallecidos tras terremotos: reportan más de 3 mil heridos y 12 mil damnificados

    El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó además 774 edificios colapsados o afectados, entre ellos 38 hospitales, y agradeció el apoyo de 2.624 rescatistas internacionales desplegados en la emergencia.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    X @MinSeguridad_Ar

    El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, entregó un nuevo balance por los terremotos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio, informando que la cifra de fallecidos se elevó a 1.450 personas.

    En una declaración pública, la autoridad señaló que el país se mantiene en “horas críticas” para continuar con las labores de búsqueda y rescate, en medio del despliegue de equipos nacionales e internacionales en las zonas más afectadas.

    “Continúa la búsqueda denodada. Continúa el esfuerzo supremo de los más de 25 mil rescatistas, personal militar, personal policial, bomberos, Protección Civil, Cruz Roja y organizaciones que han estado 24 horas después de los terribles terremotos”, sostuvo Rodríguez.

    Según el balance oficial, además de los 1.450 fallecidos, se han reportado 3.150 personas heridas en hospitales de La Guaira y de los otros estados afectados por la emergencia.

    Venezuela eleva a 1.450 los fallecidos tras terremotos: reportan más de 3 mil heridos y 12 mil damnificados X @MinSeguridad_Ar

    Rodríguez informó también que hay 12.721 personas damnificadas, mientras que la cifra de edificios colapsados o afectados llegó a 774.

    De ese total, 189 inmuebles presentan colapso total y 585 registran afectación o colapso parcial.

    El presidente del Parlamento venezolano añadió que la emergencia ha afectado a 38 hospitales, 44 centros comerciales y 1.645 estructuras de otra índole, entre ellas puentes y carreteras. En total, dijo, se contabilizan cerca de 2 mil edificaciones o infraestructuras afectadas.

    Rodríguez calificó la tragedia como “la más brutal catástrofe natural” que ha enfrentado Venezuela en su historia.

    Más de 73 mil familias atendidas

    De acuerdo con el balance entregado por la autoridad, tras los dos terremotos se ha brindado atención a 73.937 familias.

    Además, se han distribuido 7.225.000 kilos de alimentos, junto con 20 mil bolsas de comida, especialmente en el estado de La Guaira.

    Rodríguez indicó también que se han servido 222.147 platos de comida caliente y que 527 personas, entre heridos y afectados, fueron trasladadas a Caracas para ser atendidas en hospitales, clínicas y recintos privados.

    Venezuela eleva a 1.450 los fallecidos tras terremotos: reportan más de 3 mil heridos y 12 mil damnificados X @MinDefensa_Ar

    En materia sanitaria, precisó que 4.200 personas han recibido asistencia médica directa, mientras que 7.168 han pasado por triajes en hospitales de La Guaira, Caracas, Valencia, Maracay y en hospitales de campaña instalados en la zona afectada.

    Según el balance, el total de atenciones médicas asciende a 12.049 personas.

    Apoyo internacional y voluntariado

    Rodríguez agradeció además el despliegue de 2.624 rescatistas extranjeros, junto con 137 perros de búsqueda, 49 vehículos de apoyo y 84,4 toneladas de equipamiento, medicamentos e insumos médico-quirúrgicos enviados por delegaciones internacionales.

    “A todos los hemos recibido con agradecimiento y con los brazos abiertos. No hemos hecho ningún tipo de distinción”, afirmó.

    La autoridad sostuvo que el gobierno venezolano no está considerando criterios políticos o geográficos al momento de recibir ayuda internacional.

    “Quien solicite o quien nos proponga ayudarnos, aquí los esperamos con muchísimo gusto y se lo agradeceremos por siempre”, señaló.

    Venezuela eleva a 1.450 los fallecidos tras terremotos: reportan más de 3 mil heridos y 12 mil damnificados Facebook @AlcaldiaCNA

    En paralelo, Rodríguez destacó el proceso de inscripción de voluntarios en el Poliedro de Caracas, desde donde se está organizando el traslado de personas para apoyar las labores de emergencia.

    Hasta ahora, informó que 7.876 voluntarios se han inscrito para colaborar, quienes reciben salvoconductos y son distribuidos según las prioridades establecidas, ya sea en apoyo médico, rescate de personas, atención en campamentos temporales u otras tareas.

    Más sobre:TerremotoVenezuelaCatástrofeFallecidosEmergencia

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