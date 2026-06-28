Irán reivindica control de Ormuz por 30 días y exige a EE.UU. frenar a Israel en Líbano

Irán advirtió a Estados Unidos que mantendrá el control sobre el estrecho de Ormuz durante los próximos 30 días, en medio de las negociaciones abiertas entre ambos países y el aumento de las tensiones en Medio Oriente.

La declaración fue realizada por el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, quien sostuvo que Teherán controla “absolutamente todo” lo que ocurre en ese paso marítimo estratégico, de acuerdo con la interpretación iraní del memorando de entendimiento alcanzado con Washington.

El canciller iraní también exigió a Estados Unidos contener a Israel en Líbano, en medio de los cuestionamientos de Teherán por las operaciones israelíes en ese país y el impacto que esas acciones podrían tener en el desarrollo de las conversaciones.

La advertencia se produce en un escenario de alta tensión regional, marcado por nuevos ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán, pese al frágil alto el fuego alcanzado entre ambas partes.

Irán reivindica control de Ormuz por 30 días y exige a EE.UU. frenar a Israel en Líbano

Durante la madrugada, Irán bombardeó con drones y misiles varias bases utilizadas por Estados Unidos en Kuwait y Baréin, como represalia por ataques previos de Washington sobre territorio iraní.

Tras esos hechos, la Guardia Revolucionaria iraní amenazó con romper el alto el fuego si continúan las ofensivas estadounidenses.

En respuesta, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar el tono contra la República Islámica y advirtió que Washington podría optar por una respuesta militar mayor si Teherán vuelve a incumplir los acuerdos.

El estrecho de Ormuz se mantiene como uno de los principales puntos de tensión del conflicto, debido a su importancia para el tráfico marítimo y energético internacional.

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En las últimas jornadas, distintos reportes han dado cuenta de una reducción del tránsito naval en la zona, además de incidentes contra embarcaciones y operaciones militares cerca de la ruta marítima.

La situación también ha afectado los esfuerzos diplomáticos para estabilizar el conflicto, mientras las partes mantienen diferencias sobre el cumplimiento del memorando de entendimiento y el rol de Israel en Líbano.

Por ahora, Irán insiste en que el control del paso marítimo forma parte de las condiciones para avanzar en las negociaciones con Estados Unidos, mientras Washington acusa a Teherán de vulnerar el alto el fuego.