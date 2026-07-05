En vivo: la U busca volver al triunfo en la Copa Chile visitando a Santiago Wanderers
Los azules esperan recuperarse de su derrota ante Unión La Calera y no ceder terreno en la pelea en el torneo. Se medirán ante los caturros en Valparaíso.
Minuto a minuto
Santiago Wanderers 0-1 Universidad de Chile
Gol de la U
12′. Ignacio Vásquez desbordó por la izquierda y centró para Maximiliano Guerrero, que marcó el primero.
La alineación de la U
La formación de Wanderers
Inicia el partido
1′. Ya se juega en el Elías Figueroa de Valparaíso. Santiago Wanderers recibe a la U.
Inicia la transmisión
Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el duelo entre Santiago Wanderers y Universidad de Chile por Copa Chile.
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