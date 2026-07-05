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    EN VIVO

    En vivo: la U busca volver al triunfo en la Copa Chile visitando a Santiago Wanderers

    Los azules esperan recuperarse de su derrota ante Unión La Calera y no ceder terreno en la pelea en el torneo. Se medirán ante los caturros en Valparaíso.

    Futbol, Universidad de Chile vs Santiago Wanderers. Copa Chile 2026. El jugador de Universidad de Chile Maximiliano Guerrero, derecha, disputa el balon con Pedro Navarro de Santiago Wanderers durante el partido de la Copa Chile realizado en el estadio Nacional de Santiago, Chile. 21/06/2026 Andres Pina/Photosport Football, Universidad de Chile vs Santiago Wanderers. 2026 Copa Chile Championship. Universidad de Chile’s player Maximiliano Guerrero, right, vies for the ball against Pedro Navarro of Santiago Wanderers during a Copa Chile Championship match at the Nacional stadium in Santiago, Chile. 21/06/2026 Andres Pina/Photosport ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Santiago Wanderers 0-1 Universidad de Chile

    Gol de la U

    12′. Ignacio Vásquez desbordó por la izquierda y centró para Maximiliano Guerrero, que marcó el primero.

    La alineación de la U

    La formación de Wanderers

    Inicia el partido

    1′. Ya se juega en el Elías Figueroa de Valparaíso. Santiago Wanderers recibe a la U.

    Inicia la transmisión

    Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el duelo entre Santiago Wanderers y Universidad de Chile por Copa Chile.

    Más sobre:En vivoMinuto a minuto

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