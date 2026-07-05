En vivo: la U busca volver al triunfo en la Copa Chile visitando a Santiago Wanderers

Futbol, Universidad de Chile vs Santiago Wanderers. Copa Chile 2026. El jugador de Universidad de Chile Maximiliano Guerrero, derecha, disputa el balon con Pedro Navarro de Santiago Wanderers durante el partido de la Copa Chile realizado en el estadio Nacional de Santiago, Chile. 21/06/2026 Andres Pina/Photosport Football, Universidad de Chile vs Santiago Wanderers. 2026 Copa Chile Championship. Universidad de Chile’s player Maximiliano Guerrero, right, vies for the ball against Pedro Navarro of Santiago Wanderers during a Copa Chile Championship match at the Nacional stadium in Santiago, Chile. 21/06/2026 Andres Pina/Photosport

ANDRES PINA/PHOTOSPORT