Ecuador presenta un reclamo ante la FIFA tras la eliminación frente a México: “Pueden haber comprometido temas de seguridad”

La Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó un reclamo formal ante la FIFA luego de la eliminación de la selección tricolor frente a México en el Mundial. A través de un comunicado, el organismo informó que solicitó una investigación por los hechos ocurridos antes y durante el encuentro disputado en el estadio Azteca.

La entidad explicó que el reclamo busca esclarecer eventuales situaciones que afectaron el desarrollo del partido. “La Federación presentó un reclamo formal ante la FIFA, solicitando una investigación pormenorizada de los hechos ocurridos antes y durante el partido —incluidos todos aquellos que pueden haber comprometido temas de seguridad para nuestra hinchada y jugadores—. Este es el canal correcto y oficial para esclarecer cualquier situación relacionada con un encuentro de esta magnitud”, señaló.

El anuncio llega días después de la derrota por 2-0 ante México, resultado que significó la eliminación de Ecuador en los dieciseisavos de final y la salida de Sebastián Beccacece de la banca.

En el mismo comunicado, la FEF informó que, tras finalizar la participación en el torneo, liberó la concentración y permitió que cada futbolista viajara “con libertad, al destino de su preferencia”.

Además, adelantó que en las próximas semanas sostendrá reuniones con clubes y asociaciones para revisar la gestión económica de la participación en el Mundial. “El objetivo es doble: rendir cuentas de manera transparente y recoger la retroalimentación de todos los actores involucrados, de forma que quede claro, con información verificable, cómo se gestionaron los distintos aspectos económicos de la participación de la Selección en el Mundial”, indicó.

El organismo que preside Francisco Egas también confirmó que ya inició la búsqueda de entrenador tras la salida de Beccacece. “De manera prioritaria, la Federación ha iniciado el proceso de búsqueda del nuevo técnico de la Selección Nacional. Se trata de una decisión que se está tomando con seriedad y cuidado, pensada para construir un proyecto competitivo de mediano y largo plazo”, afirmó.