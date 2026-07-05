El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo este sábado una llamada telefónica de casi 90 minutos con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que abordaron la guerra en Ucrania, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso.

La conversación, la cuarta entre ambos mandatarios durante este año, fue calificada por Moscú como de carácter “empresarial y altamente constructiva”. Durante el diálogo, Trump reiteró su disposición a facilitar un pronto fin de las hostilidades.

En ese sentido, la parte rusa manifestó nuevamente su preferencia por una solución política y diplomática al conflicto, aunque acusó a Ucrania y sus aliados europeos de buscar prolongar y escalar la guerra.

Putin y Trump sostienen llamada de casi 90 minutos y abordan guerra en Ucrania LIBKOS

Asimismo, Putin expuso a Trump la situación en el campo de batalla y sostuvo que las fuerzas rusas se encuentran avanzando. La conversación se produjo mientras Moscú intensifica sus operaciones en la región de Donetsk, uno de los principales objetivos del Kremlin.

Rusia aseguró este fin de semana haber tomado el control de Kostyantynivka. Sin embargo, las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmaron que pequeños grupos de soldados rusos ingresaron a la ciudad y que las operaciones para enfrentarlos continúan, mientras los defensores ucranianos mantienen sus posiciones.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, también conversó con Trump durante la jornada y calificó el diálogo como “muy bueno”. El mandatario sostuvo que existe una posibilidad real de poner fin a la guerra y destacó el papel de Estados Unidos en ese proceso.

La llamada entre Putin y Trump se registró antes de la próxima cumbre de la OTAN en Turquía, instancia en la que el conflicto en Ucrania será uno de los temas centrales.