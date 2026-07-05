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    Ibáñez acusa que Republicanos está “arrodillado frente a la extrema derecha de Kaiser” tras rechazo a la AC contra Grau

    El senador del Frente Amplio afirmó que el fracaso de la acusación constitucional contra Nicolás Grau abrió una “fractura brutal” en la derecha. Además, cuestionó el manejo económico del Gobierno y vinculó el estancamiento con el llamado “bencinazo”.

    Por 
    Felipe Rivera
    Ibáñez acusa que Republicanos está “arrodillado frente a la extrema derecha de Kaiser” tras rechazo a la AC contra Grau Dedvi Missene

    El senador Diego Ibáñez (FA) apuntó contra el Partido Republicano tras el rechazo de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau y aseguró que el resultado evidenció una fractura en la derecha.

    En entrevista con Mesa Central de Canal 13, el parlamentario sostuvo que esperaba que la oposición ganara la votación, pero no por una diferencia tan amplia. “Me sorprendió”, afirmó.

    Ibáñez aseguró que la acusación no contaba con fundamentos técnicos suficientes y recordó que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) descartó la tesis de una eventual inconsistencia aritmética. “Cuando uno propone que hay una violación desde ese punto de vista, esto no es astrología, esto es economía. Y la economía tiene que ver con números”, señaló.

    En ese contexto, el senador apuntó directamente a la conducción oficialista.

    “Yo creo que es muestra de un fracaso en la conducción del partido del Presidente Kast, que es el Partido Republicano, que a mi juicio está absolutamente arrodillado frente a la extrema derecha de Kaiser”, sostuvo.

    El parlamentario agregó que incluso senadores de derecha habrían manifestado dudas sobre el rumbo del oficialismo. “La verdad es que no sabemos para dónde va ni para dónde se conduce por parte del Partido Republicano el Gobierno”, dijo.

    Ibáñez acusa que Republicanos está “arrodillado frente a la extrema derecha de Kaiser” tras rechazo a la AC contra Grau SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Autocrítica por acusaciones constitucionales

    Consultado por el uso de las acusaciones constitucionales, Ibáñez reconoció que existe una autocrítica transversal sobre cómo se ha utilizado esa herramienta. “Se ocupa como una herramienta comunicacional en vez de una herramienta para efectuar responsabilidades políticas. Y eso es transversal y yo lo asumo”, afirmó.

    El senador recordó que parlamentarios del Frente Amplio firmaron un proyecto junto a Renovación Nacional y Evópoli para aumentar los requisitos de presentación de acusaciones constitucionales.

    El parlamentario agregó que la propuesta busca que antes de presentar una acusación constitucional exista, al menos, una interpelación.

    Sobre una eventual acusación vinculada al caso de la exministra Steiner, Ibáñez evitó pronunciarse directamente, argumentando que podría inhabilitarse en una futura discusión en el Senado. Sin embargo, afirmó que el Frente Amplio propuso una comisión investigadora para abordar los antecedentes conocidos tras el informe de la Contraloría.

    Megarreforma y crítica al “bencinazo”

    Ibáñez también abordó la discusión por la megarreforma y sostuvo que el Gobierno llega debilitado al diálogo legislativo, presionado por las cifras de empleo y actividad económica.

    A su juicio, el ministro Quiroz se sentó a negociar “un poco obligado” luego de que se dispararan las cifras de desempleo y se conociera el peor Imacec de los últimos cinco meses. El senador vinculó ese escenario con el alza de los combustibles aplicada en marzo.

    “Yo creo que hay una relación efectivamente entre el bencinazo, que es aumentar 500 pesos el precio de la bencina y el diésel, y lo que implica para la pyme, que da el 50% del empleo, la producción de actividad económica”, afirmó.

    Según Ibáñez, el aumento de los combustibles golpea toda la cadena logística y reduce el poder adquisitivo de los hogares. “Cuando tú ves que hoy día llenar un estanque te sale 85 mil pesos y antes te salía 65 mil pesos, naturalmente tú dejas de gastar y eso produce estancamiento económico”, sostuvo.

    Ibáñez acusa que Republicanos está “arrodillado frente a la extrema derecha de Kaiser” tras rechazo a la AC contra Grau Dedvi Missene

    Respecto de la tramitación de la megarreforma, Ibáñez afirmó que para la oposición es clave que el proyecto sea fiscalmente neutro. “Para nosotros es muy importante que esto se netee fiscalmente”, sostuvo.

    El senador planteó que, si el Gobierno busca bajar impuestos a las grandes empresas, debe incorporar mecanismos de compensación. Entre ellos mencionó aumentar impuestos a las personas de mayores ingresos, revisar contribuciones de viviendas de alto valor y abordar la evasión y elusión del impuesto corporativo.

    “El 40% del impuesto corporativo en Chile se evade o se elude. ¿Dónde están esas propuestas en la megarreforma del Gobierno?”, cuestionó.

    También criticó que la iniciativa no tenga, a su juicio, suficiente foco en pymes ni en creación de empleo. “Esta reforma no crea empleo, solo sostiene los empleos que ya existen. Por tanto, no va a haber más empleo por esta reforma a priori”, afirmó.

    Ibáñez valoró la apertura del Gobierno a focalizar el crédito al empleo en la industria de servicios y conocimiento, especialmente en regiones, pero calificó la medida como insuficiente. “Es un granito de arena en una playa. Pero esa es la dirección correcta”, señaló.

    Hacia el cierre, el senador planteó que “una reforma estructural al sistema tributario descansar en dos votos”. El parlamentario añadió que la transversalidad es importante no solo para el Congreso, sino también como señal hacia el mercado y la sociedad.

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