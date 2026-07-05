Joaquín Niemann suma otro top 10 en la gira europea: finaliza séptimo en el BMW International Open

Joaquín Niemann finalizó su participación en el BMW International Open en el séptimo lugar. El chileno completó la ronda final con 70 golpes (-2) y cerró el campeonato con un acumulado de 278 impactos (-10).

El talagantino registró tarjetas de 68, 70, 70 y 70 golpes durante las cuatro jornadas del certamen correspondiente al DP World Tour. El resultado le permitió a Joaco terminar nuevamente entre los diez mejores tras sus recientes actuaciones en el US Open (7°) y el Abierto de Italia (3°).

Niemann comenzó la última jornada con opciones de acercarse a los primeros puestos, aunque durante gran parte del recorrido se mantuvo sin cambios importantes en la clasificación. Su reacción llegó en el tramo final del campo, donde consiguió birdies consecutivos en los hoyos 15 y 16 para mejorar su tarjeta. En total tuvo cinco birdies, cinco bogeys y un espectacular eagle en la bandera 18.

EAGLE TO FINISH 🦅



Joaquín Niemann ends his week in style with an eagle at the 18th, carding a final-round 70 to finish at 10-under.#BMWInternationalOpen pic.twitter.com/OrpOYGDtO6 — DP World Tour (@DPWorldTour) July 5, 2026

El cierre fue determinante para avanzar en la tabla. El resultado confirmó la regularidad que ha mostrado durante las últimas semanas fuera del calendario del LIV Golf. En Múnich, Niemann se mantuvo durante toda la semana cerca de los puestos de avanzada. En la primera jornada firmó una tarjeta de 68 golpes (-4), con cinco birdies y un bogey, para ubicarse a cuatro impactos de los líderes.

Durante la segunda ronda anotó 70 golpes (-2). Comenzó su recorrido por el hoyo 10 con birdies consecutivos en las dos primeras banderas, aunque posteriormente cedió terreno con bogeys en los hoyos 14 y 17. En la segunda mitad del recorrido recuperó posiciones gracias a nuevos birdies en los hoyos 7 y 8, completando un acumulado de seis golpes bajo el par.

El sábado volvió a entregar una tarjeta de 70 impactos (-2). Después de un inicio con un bogey en el segundo hoyo, respondió con birdies en las banderas 6, 8, 11, 12, 15 y 18, además de dos nuevos bogeys en el recorrido. Esa actuación lo dejó con un total de -8 y a cinco golpes del liderato antes de la ronda decisiva.

En la jornada final repitió los mismos 70 golpes, suficientes para cerrar con -10 y asegurar un nuevo lugar entre los diez mejores del campeonato.

En esta ocasión, el título quedó en manos del sudafricano Michael Hollick, quien firmó una última ronda de 67 golpes (-5) para terminar con un acumulado de -18. Su compatriota Hennie du Plessis finalizó segundo con -17, mientras que el austríaco Bernd Wiesberger ocupó el tercer lugar con -14.

Tras finalizar el certamen alemán, Niemann abordó su futuro en el LIV. “No he hablado con Scott (O’Neil, director ejecutivo de LIV) desde que jugamos el último torneo. He estado bastante ocupado practicando, pero normalmente él siempre se comunica con los chicos y les cuenta cómo le va”, reveló.

“Tengo la certeza que se está haciendo todo lo posible para recaudar fondos y seguir obteniendo el producto que tenemos, que en mi opinión es el mejor. Al ver la diferencia entre DP y LIV, LIV es genial. Ojalá podamos conseguir el dinero y complacer a los fanáticos que esperan que sigamos adelante”, añadió.