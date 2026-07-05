Quiroz descarta recesión y parlamentarios cruzan opiniones por escenario económico

Quiroz asegura que “no hay visos de recesión” y parlamentarios cruzan posturas por escenario económico

Parlamentarios de distintos sectores reaccionaron a las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien descartó que la economía chilena se encamine hacia una recesión, en medio del quinto mes consecutivo de caída del Imacec y una tasa de desempleo de 9,4% en el trimestre marzo-mayo.

En entrevista con La Tercera, el secretario de Estado aseguró que “no hay visos de recesión” y afirmó que junio habría marcado un “punto de inflexión”, proyectando un Imacec positivo y una tendencia favorable para la economía durante el segundo semestre.

Jaime Coloma (UDI)

El diputado Jaime Coloma respaldó las declaraciones del titular de Hacienda y sostuvo que su diagnóstico se encuentra fundamentado en los datos económicos.

“Respaldo plenamente al ministro Quiroz y sus declaraciones, ya que habla con datos y los datos le dan la razón. No hay visos de recesión, lo que hay es una economía golpeada por la herencia del estancamiento que recibimos y por caídas puntuales en minería y pesca, cosa que ya está quedando atrás”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que “la clave de fondo es una sola: inversión y crecimiento” y agregó que “ningún programa público reemplaza al sector privado invirtiendo”.

Asimismo, como miembro de la Comisión de Hacienda, comprometió su apoyo a la ley de reconstrucción y la megarreforma, apuntando a “reactivar la construcción, dar certezas tributarias a los inversionistas grandes y chicos, y terminar con la permisología que frena los proyectos en Chile”.

Quiroz asegura que “no hay visos de recesión” y parlamentarios cruzan posturas por escenario económico

Carolina Tello (PC)

Desde la oposición, la diputada Carolina Tello cuestionó el diagnóstico del ministro y apuntó al número de personas desempleadas en el país.

“El ministro Quiroz dice que ‘no hay visos de recesión’. Pero 981 mil chilenos desempleados no ven lo mismo que el ministro. La tasa de desempleo llegó a 9,4% en el último trimestre, la más alta en cinco años”, sostuvo.

La parlamentaria afirmó que el país necesita “políticas reales para generar empleo, no solo rebajarle los impuestos a los más ricos”, junto con “salarios dignos” y protección para trabajadores, pequeños empresarios y emprendedores.

“El indicador que importa no es el que ven desde La Moneda, sino el que viven quienes no encuentran trabajo”, agregó.

Quiroz asegura que “no hay visos de recesión” y parlamentarios cruzan posturas por escenario económico SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Flor Weisse (UDI)

Por su parte, la diputada Flor Weisse valoró las declaraciones de Quiroz, señalando que su postura “no solo se fundamenta en lo técnico, sino que también transmite una señal de confianza en un momento en que el país necesita de este tipo de certezas”.

Sin embargo, sostuvo que esa confianza “debe ir acompañada de medidas concretas que permitan reactivar la economía y recuperar la capacidad de crear empleos”, apuntando a la megarreforma.

“Es fundamental sacar adelante todos los proyectos que incentiven la inversión, el crecimiento y la generación de nuevos puestos de trabajo. Hoy Chile no puede seguir postergando las iniciativas que permitan devolver oportunidades y dinamismo a nuestra economía”, señaló.

Quiroz asegura que “no hay visos de recesión” y parlamentarios cruzan posturas por escenario económico Dedvi Missene

Sebastián Videla (IND)

El diputado independiente Sebastián Videla manifestó su preocupación por la situación económica y sostuvo que, pese al diagnóstico del Ejecutivo, la realidad de las familias y las pequeñas empresas continúa siendo compleja.

“Aunque el Gobierno diga que no hay señales de recesión, la realidad de muchas familias, trabajadores y pymes sigue siendo compleja, con alto costo de la vida, incertidumbre y falta de dinamismo”, señaló.

Videla emplazó al Ejecutivo a poner urgencia a “medidas concretas para reactivar la economía, generar empleo e impulsar la inversión”.

“No basta con descartar una recesión; se necesita que la recuperación se sienta en la vida diaria de los chilenos”, afirmó.

Quiroz asegura que “no hay visos de recesión” y parlamentarios cruzan posturas por escenario económico Alonso Salvo/Aton Chile

Nathalie Castillo (PC)

En tanto, la diputada Nathalie Castillo acusó una “desconexión” del ministro con la situación económica que enfrentan las familias.

“Cuando el desempleo aumenta, el costo de la vida sigue presionando los hogares y las pymes enfrentan más dificultades para sostenerse, no basta con transmitir ‘tranquilidad’ desde los indicadores macroeconómicos”, sostuvo.

La parlamentaria también cuestionó los recortes fiscales impulsados por el Ejecutivo y aseguró que Chile requiere “una estrategia económica con foco en el empleo, la inversión productiva y el fortalecimiento del Estado para impulsar el desarrollo”.

“Hay una gran desconexión e inconsistencia en su relato”, afirmó.

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Joanna Pérez (Demócratas)

Finalmente, la diputada Joanna Pérez valoró que Quiroz transmita confianza y proyecte señales de recuperación para el segundo semestre, aunque llamó a combinar el optimismo con “realismo”.

“Cuando tenemos cinco meses consecutivos de actividad debilitada y un desempleo cercano al 10%, lo prudente es combinar optimismo con realismo”, señaló.

En ese sentido, la parlamentaria sostuvo que las familias “están sintiendo la desaceleración en su bolsillo” y esperan medidas para reactivar la inversión, apoyar a las pymes y generar nuevos empleos de calidad, con especial atención en regiones como el Biobío.

“Las familias de menos recursos son las más afectadas, las que no pueden esperar, pues no tienen colchones de ahorro para un estancamiento prolongado”, concluyó.

Quiroz asegura que “no hay visos de recesión” y parlamentarios cruzan posturas por escenario económico Dedvi Missene

Agustín Romero (Republicanos)

El presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, respaldó el análisis del ministro Quiroz, aunque advirtió que el país enfrenta dificultades especialmente en materia laboral.

“Comparto el análisis del ministro Quiroz, en cuanto a que hoy no estamos frente a un escenario de recesión. Pero una cosa es que técnicamente no haya recesión, y otra muy distinta es desconocer que tenemos una economía que está enfrentando problemas importantes, especialmente en materia de empleo y trabajo”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que para las familias que buscan trabajo “la discusión técnica sobre si hay o no hay recesión es bastante secundaria”, apuntando a la necesidad de recuperar el crecimiento, acelerar la inversión y crear empleos formales.

“Las medidas que se están impulsando en el Gobierno apuntan precisamente en esa dirección. Porque Chile necesita volver a crecer con fuerza y que ese crecimiento se traduzca en algo concreto para las familias y para las personas: más trabajo, mejores salarios y mayores oportunidades”, señaló.

Quiroz asegura que “no hay visos de recesión” y parlamentarios cruzan posturas por escenario económico

Nelson Venegas (Partido Socialista)

En tanto, el parlamentario cuestionó duramente el diagnóstico del ministro Quiroz y afirmó que las decisiones adoptadas por Hacienda han profundizado los problemas económicos del país.

“El ministro Jorge Quiroz es un neoliberal ortodoxo, con ciertos rasgos de fanatismo respecto de su posición y, como todo fanatismo, no admite posiciones o puntos de vista distintos”, sostuvo.

En ese sentido, apuntó al alza de las bencinas, afirmando que al secretario de Estado “se le advirtió” que una medida de shock de esa naturaleza tendría consecuencias sobre la demanda, la inflación, el consumo y el desempleo.

Asimismo, cuestionó la megarreforma, señalando que la incorporación de múltiples proyectos sobre materias diferentes ha generado incertidumbre en sectores económicos que estarían esperando el resultado de su tramitación para invertir.

“Las decisiones tomadas han acrecentado un problema que venía efectivamente desde antes, pero lo que ha hecho hoy día es generar condiciones que son mucho más complejas y que se están evidenciando con esta fuerte caída del Imacec y con toda esta situación de crisis económica y laboral”, concluyó.

Lorena Fries (Frente Amplio)

La diputada Lorena Fries cuestionó las declaraciones del ministro Quiroz y acusó una falta de diálogo y escucha por parte del titular de Hacienda. “Ya estamos acostumbrados a la falta de escucha y de diálogo del ministro Quiroz. Ahora reniega respecto de que estamos prácticamente en una recesión técnica”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que la situación económica responde también a decisiones adoptadas por el actual Ejecutivo, apuntando a la no utilización del Mepco y a los recortes fiscales. “Esto no es una responsabilidad del gobierno anterior, sino que esto es ya dentro de lo que ha dicho y hecho este Gobierno, que, entre otras cosas, ha generado una presión inflacionaria y menores expectativas de crecimiento económico”, señaló.

Asimismo, sostuvo que los recortes afectan programas que llegan directamente a las personas y cuestionó que estas decisiones se adopten “en pos de una megarreforma”. “Yo quisiera ver un país que efectivamente crece en empleo, que efectivamente crece económicamente, pero que a la vez se hace cargo de algo que ya no se está haciendo cargo el ministro Quiroz, como, por ejemplo, cumplir la meta del equilibrio fiscal”, afirmó.

Finalmente, Fries llamó a avanzar en justicia tributaria y en una estrategia de desarrollo con orientación del Estado, para evitar “terminar vendiendo el país y financiando a los más ricos”.

Quiroz descarta recesión y parlamentarios cruzan opiniones por escenario económico SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Jaime Araya (PPD)

El diputado Jaime Araya cuestionó duramente el diagnóstico del ministro Quiroz y sostuvo que distintas voces del ámbito económico han advertido un deterioro de la situación del país. “Cuando una mayoría relevante de voces muy reconocidas del ámbito económico y de las finanzas públicas están advirtiendo que las cosas van por mal camino y empeorando, es preocupante tener un ministro negacionista, al filo de la interdicción, a cargo de Hacienda”, afirmó.

En ese sentido, el parlamentario sostuvo que esperaba el anuncio de un plan de obras públicas para impulsar el empleo y el crecimiento. “Lo mínimo que se esperó es un anuncio de un potente plan de obras públicas para reactivar el empleo y el crecimiento, y si dice que no hay plata, que lo hagan por concesiones. Eso es gobernar, y no esta práctica esquizoide de pasar del país en quiebra al ‘no hay de qué preocuparse’”, señaló.

Araya también apuntó a las alertas sobre una eventual recesión técnica y cuestionó el abandono de la promesa de alcanzar un crecimiento de 4%. “Esto es bien sencillo: primero el estornudo y luego el resfrío. Si ya hay alertas de recesión técnica, es más o menos obvio lo que viene”, sostuvo.

Finalmente, cuestionó la megarreforma del Ejecutivo y afirmó: “¿Cómo le vamos a creer toda su teoría de la mega reforma? Es bien obvio que está jugando. No entiendo cómo permiten tanta irresponsabilidad. Chile no está para los experimentos de Quiroz”.