“Es muy difícil”: la respuesta de Daniel Garnero ante la opción de refuerzos para la UC tras lesión de Clemente Montes

Universidad Católica está en un espiral positivo de resultados. Ya clasificado a la siguiente etapa de la Copa Chile, el sábado por la noche venció a Deportes Copiapó, sumando su noveno triunfo consecutivo en todos los torneos. De cara al segundo semestre, con la llave de octavos de final de la Copa Libertadores en el horizonte, el técnico Daniel Garnero ve difícil que lleguen los refuerzos que desea para el plantel.

Cabe recordar que la UC tuvo dos bajas a raíz de rotura de ligamentos: Tomás Asta-Buruaga y Diego Valencia. A esto se suma la reciente operación a la que se sometió Clemente Montes. El propio entrenador de los cruzados aterriza las opciones de sumar las incorporaciones que quiere. “Esta difícil porque, la verdad, que los jugadores que queremos, que buscamos, es muy difícil que puedan venir. Por distintos motivos es muy difícil. Estamos en esa búsqueda”, dijo el exseleccionador de Paraguay.

Respecto a los puestos en los que aspira reforzar, Garnero afirmó que “en las posiciones que yo creo que nos falta gente es por fuera y con esto de Clemente se agudizó un poquito más. Pero bueno, seguiremos buscando, intentando”.

El DT también aprovechó de mirar el vaso medio lleno, en el sentido de que los resultados se siguen dando y el equipo continúa ganando pese a las ausencias. “La verdad que el rendimiento del plantel que vamos utilizando, con cada vez más futbolistas que reaccionan y responden bien, también es algo positivo. Así que seguiremos buscando. Ojalá que podamos traer a alguien que realmente refuerce el plantel”, emitió.

También le generó satisfacción a Garnero que hayan anotado otros jugadores, como sucedió con Jhojan Valencia y Martín Gómez. “Pesadilla” fue uno de los mejores ante el León de Atacama. “La verdad es positivo que hagan goles jugadores que no son delanteros, donde nosotros tenemos, gracias a Dios, goleadores dentro del plantel. Si se suman volantes, defensores, nos sirve un montón, y que haya jugado Martín también, y haya aprovechado la manera en que lo hizo nos pone muy contentos”, manifestó.