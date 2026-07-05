Sigue la racha de la UC: remonta a Copiapó en la Copa Chile y suma nueve triunfos consecutivos

Con la clasificación y el primer lugar del grupo en el bolsillo, Universidad Católica enfrentó la quinta jornada de la fase grupal de la Copa Chile. En el Claro Arena, remontó para derrotar por 2-1 a Deportes Copiapó. Rendimiento perfecto para los cruzados en esta competencia.

Pese a estar clasificado para los octavos de final del torneo federativo, Daniel Garnero dispuso de un equipo bastante titular (iniciaron Bernedo, Ampuero, Martínez, Valencia y Zampedri, por ejemplo), más allá de las bajas como la de Clemente Montes. Durante esta jornada, también se conoció que el juvenil Vicente Cárcamo se fue a préstamo a Deportes Limache.

La UC tuvo el control del balón durante prácticamente todo el encuentro, no obstante le costó manifestar su afán ofensivo en concreción. El libreto del León de Atacama estaba claro: esperar en su campo y apostar al contragolpe. Lo mejor que le pudo pasar a los dirigidos de Héctor Almandoz fue irse al descanso en ventaja, con más fortuna que mérito.

Las ocasiones más claras de Católica durante la primera mitad fue gracias a contraataques. En los 26′, se lo perdió Martín Gómez, apareciendo por la derecha aunque su ubicación era la de puntero izquierdo. Luego, en los 36′, lo tuvo Diego Corral, pero lo evitó el golero Nicolás Temperini. El meta copiapino se fue convirtiendo en figura.

En los 40′ llegó la sorpresa. Fabián Tabilo hizo un golazo para abrir la cuenta. ¿Centro o tiro al arco? El envío del futbolista de Copiapó, desde la izquierda del ataque, se termina metiendo por sobre Vicente Bernedo. Batacazo en la precordillera.

Si bien no se jugaba nada relevante, la UC mantuvo el ritmo que ha tenido durante los últimos partidos y que le han permitido tener una racha de buenos resultados. Se tomó en serio el duelo.

En el complemento, le costó fluir de la misma manera, hasta que logró dar con el arco. Fue una noche de golazos en el Claro Arena. A la hora de partido, Jhojan Valencia puso el 1-1. Si la UC no pudo entrando en el área, consiguió la igualdad rematando desde afuera. En una acción de pelota detenida, el colombiano sacó un zapatazo que se coló en un ángulo de Temperini.

Uno de los valores destacados de la noche fue Martín Gómez. “Pesadilla” arrancó de titular y el corolario de su interesante performance fue el gol para el 2-1. En los 70′, el joven argentino recibe dentro del área y remata para batir a Temperini. Luego de la anotación, saldría reemplazado por Juan Francisco Rossel.

Católica continúa en una espiral de resultados positivos. Acumula nueve triunfos consecutivos, en todas las competencias. La racha comenzó con la histórica victoria sobre Boca Juniors, en La Bombonera, por Copa Libertadores. Luego vinieron las victorias de 3-0 a Huachipato (Liga de Primera), 5-1 sobre Cobresal (Copa de la Liga), 5-1 a la U. de Concepción (Liga), 3-0 sobre Copiapó, 3-1 a Everton, 4-2 sobre San Luis, 2-1 nuevamente a Everton y otro 2-1 sobre los copiapinos (todos por la Copa Chile).

En el grupo B de este torneo, la UC lidera con 15 puntos. El escolta es Everton, con cinco unidades. Deportes Copiapó tiene cuatro y en el fondo está San Luis de Quillota, con tres. Los dos primeros de cada zona avanzan a octavos de final.