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    EN VIVO

    En vivo: una UC clasificada recibe a Deportes Copiapó por la Copa Chile

    Los cruzados, que ya tienen su lugar asegurado en los octavos de final del torneo, se miden a los Leones de Atacama en el Claro Arena.

    La UC se enfrenta a Deportes Copiapó en la Copa Chile ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Universidad Católica 2-1 Deportes Copiapó

    Actualiza el relato aquí

    ¡Gol de la UC!

    70′. Martín Gómez por fin tiene su premio. En su cuarto intento, el canterano saca un derechazo inatajable para Temperini.

    ¡Gol de la UC!

    60′. Tras varios minutos sin poder acercarse al arco nortino, Jhojan Valencia se las ingenia para rematar desde fuera del área y colgarla en un ángulo. Noche de golazos en el Claro Arena.

    ¡Comienza el segundo tiempo!

    45′. La UC y Deportes Copiapó disputan el complemento en el Claro Arena.

    ¡Final del primer tiempo!

    45′+4′. Deportes Copiapó sorprende a la UC al llevarse la ventaja por la mínima al descanso.

    Lo volvió a perder Gómez

    45′+2′. El canterano sigue siendo el más incisivo, pero no logra afinar la puntería. Un nuevo remate suyo se va muy cerca del poste.

    Tiempo de adición

    45′. Se jugarán tres minutos más en el Claro Arena.

    ¡Gol anulado en la UC!

    45′. Los cruzados lograban el empate a través de Matías Palavecino, pero todo estaba anulado por una falta previa.

    ¡Gol de Deportes Copiapó!

    40′. ¡Qué tremenda anotación! Tabilo trata de meter un centro, pero le sale como remate al arco y se le cuela al ángulo a Vicente Bernedo.

    Otro fallo de la UC

    36′. Fernando Zampedri dejó a Diego Corral cara a cara con el portero Nicolás Temperini. Sin embargo, el joven delantero le remata al medio del cuerpo.

    Era un golazo de la UC

    29′. Matías Palavecino sacó un disparo con un efecto impresionante, sin embargo, la pelota se termina abriendo y pasa muy cerca del ángulo.

    Tarjeta amarilla en Copiapó

    27′. Axel Ríos es amonestado por un contacto en la cara de Jimmy Martínez.

    Cerca la UC

    26′. Otra vez intenta Martín Gómez, pero su remate se vuelve a marchar pegado al palo. Es el más peligroso de los cruzados.

    Tarjeta amarilla en Copiapó

    24′. Fabián Tabilo es amonestado por cortar un ataque de Diego Corral.

    Tarjeta amarilla en la UC

    22′. Jhojan Valencia es amonestado por barrer a un rival.

    Copiapó también muestra lo suyo

    11′. Fabián Tabilo se metió hasta el corazón del área y exige a la tapada con los pies de Vicente Bernedo.

    Aviso tempranero de la UC

    1′. Apenas al minuto de partido, Martín Gómez remata y roza el vertical.

    ¡Comienza el partido!

    1′. Universidad Católica y Deportes Copiapó ya juegan por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Chile.

    ¿Cómo marcha el Grupo B de la Copa Chile?

    1° Universidad Católica (clasificada): 12 puntos y +8 en diferencia de gol.

    2° Everton: 5 puntos y 0 en diferencia de gol.

    3° Deportes Copiapó: 4 puntos y -5 en diferencia de gol.

    4° San Luis de Quillota: 3 puntos y -3 en diferencia de gol.

    La formación titular de la UC

    La UC se mide a Deportes Copiapó por la Copa Chile

    Los cruzados, que ya están clasificados a octavos de final del torneo criollo, reciben a los Leones de Atacama en el Claro Arena.

    ¡Bienvenidos!

    Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo del diario La Tercera.

    Más sobre:en vivo"minuto a minuto"La UCUniversidad CatólicaDeportes CopiapóCopa ChileFútbolFútbol chileno

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