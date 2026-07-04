No hay cambio de horario: la FIFA cede y mantiene la programación original del duelo entre México e Inglaterra en el Mundial.

La FIFA mantuvo la programación original del partido entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial. Pese a que era la intención del organismo, se descartó el cambio de horario.

De esta forma, el encuentro se disputará el domingo 5 de julio a las 18.00 horas (20.00 de Chile) en el estadio Azteca.

La posibilidad de mover el cotejo surgió debido al pronóstico de tormentas eléctricas en Ciudad de México, situación que ya ha provocado retrasos en otros partidos del Mundial.

México ante Ecuador. Foto: Xinhua

La alternativa que se analizó contemplaba adelantar el partido al mediodía. Sin embargo, la idea no fue bien recibida. Las quejas llegaron desde la selección azteca.

“Es una patada en el estómago, porque afecta todo el plan que tenemos, no es que se vaya al garete, pero casi. Son seis horas de diferencia... pero evidentemente acataremos lo que diga FIFA”, declaró el técnico Javier Aguirre.

El entrenador mexicano afirmó que no participó del proceso de decisión. “Me lo informaron aquí mismo. No estoy de acuerdo, pero bueno, ni modo, como te digo. Hay que acatar lo que dice FIFA. Ahora a tragar ajo y agua”, señaló. “Nadie me consultó y estoy bastante encabronado”, reconoció.

Desde el lado de Inglaterra, el delantero Marcus Rashford le restaba importancia al eventual cambio de programación. “No importa, es un juego de futbol al final del día. Son ajustes menores los que hacemos, pero eso no cambia el resultado del juego y lo que tratamos de hacer. Tienes que estar concentrado, tienes que estar preparado para cualquier cosa”, comentó.

“Estamos listos para cualquier momento que sea por ahora. Obviamente no es lo ideal, pero tampoco importa realmente”, concluyó.