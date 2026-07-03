DT de México arremete contra el cambio de horario del duelo ante Inglaterra: “Nadie me consultó; estoy encabronado”
Javier Aguirre cuestiona la decisión de la FIFA de adelantar seis horas el partido de octavos de final por el pronóstico de tormentas.
En México no están conformes con un cambio de horario en el Mundial. El entrenador Javier Aguirre criticó la decisión de la FIFA de adelantar el partido de octavos de final frente a Inglaterra. El organismo reprogramó el encuentro de las 18.00 a las 12.00 (hora local) para evitar las tormentas pronosticadas durante la tarde.
El técnico manifestó su desacuerdo con la decisión. “Es una patada en el estómago, porque afecta todo el plan que tenemos, no es que se vaya al garete, pero casi. Son seis horas de diferencia... pero evidentemente acataremos lo que diga FIFA”, declaró.
El técnico mexicano afirmó que no participó del proceso de decisión. “Me lo informaron aquí mismo. No estoy de acuerdo, pero bueno, ni modo, como te digo. Hay que acatar lo que dice FIFA. Ahora a tragar ajo y agua”, señaló.
Claro que no ocultó su frustración ante la situación. “Nadie me consultó y estoy bastante encabronado”, reconoció.
Desde el lado de Inglaterra, el delantero Marcus Rashford restó importancia al cambio de programación. “No importa, es un juego de futbol al final del día. Son ajustes menores los que hacemos, pero eso no cambia el resultado del juego y lo que tratamos de hacer. Tienes que estar concentrado, tienes que estar preparado para cualquier cosa”, comentó.
El ariete añadió que el horario no modifica el enfoque de su selección. “Estamos listos para cualquier momento que sea por ahora. Obviamente no es lo ideal, pero tampoco importa realmente”, concluyó.
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