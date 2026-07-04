Definidos los cruces: revisa el calendario y dónde ver los octavos de final del Mundial 2026.

Con la ronda de dieciseisavos de final ya concluida, el Mundial 2026 entra en su fase decisiva.

Los 16 equipos que siguen en carrera ya conocen a sus rivales en los octavos de final, instancia que se disputará entre el 4 y el 7 de julio y que comenzará a definir el camino hacia el título.

Revisa el calendario completo de los partidos, los horarios y dónde ver en vivo cada uno de los encuentros.

Los encuentros

Canadá vs. Marruecos - 4 de julio - 13 horas (DAZN, DSports y Paramount+).

Paraguay vs. Francia - 4 de julio - 17 horas (Chilevisión, DAZN, DSports y Paramount+).

Brasil vs. Noruega - 5 de julio - 16 horas (Chilevisión, DAZN, DSports y Paramount+).

México vs. Inglaterra - 5 de julio - 20 horas (Chilevisión, DAZN, DSports y Paramount+).

Portugal vs. España - 6 de julio - 15 horas (DAZN, DSports y Paramount+).

Estados Unidos vs. Bélgica - 6 de julio - 20 horas (DAZN, DSports y Paramount+).

Argentina vs. Egipto - 7 de julio - 16 horas (DAZN, DSports, Paramount+ y Disney+ Premium).

Suiza vs. Colombia - 16 horas (DAZN, DSports y Paramount+).