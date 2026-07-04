Colombia se permite soñar: es el último clasificado a octavos de final del Mundial 2026

El último clasificado para los octavos de final del Mundial 2026 es Colombia. En Kansas City, la selección cafetalera venció por 1-0 a Ghana y se mete en la ronda de los 16 mejores del certamen, donde el próximo obstáculo será Suiza.

Después de ganar su grupo (sobre Portugal) con un destacado rendimiento, el cuadro de Néstor Lorenzo cayó en un lado del cuadro donde se le abren posibilidades, partiendo por tener que enfrentar a uno de los terceros como las Estrellas Negras. Siendo absolutamente locales en el Arrowhead Stadium, fue el reencuentro de Colombia con Carlos Queiroz, el longevo DT de los ghaneses que dirigió a los caribeños entre 2019 y 2020, arrancando el proceso clasificatorio a Qatar 2022. No le fue bien.

Lorenzo reiteró su confianza en Jhon Córdoba para ser el centrodelantero titular, ganándole el puesto a Luis Javier Suárez. Sin embargo, esa condición fue breve, toda vez que Córdoba salió lesionado antes de los 10′. Suárez, del Sporting de Lisboa, “recuperó” su puesto por la situación de su compañero.

Colombia mantuvo el 4-3-3 que ha mostrado en la Copa del Mundo, con tres mediocampistas y un James Rodríguez con una ubicación híbrida, arrancando como eventual puntero derecho, pero desde ahí moverse. Jhon Arias, uno de los interiores colombianos, abrió la cuenta en los 14′. Remató libremente en el sector izquierdo del ataque, tras un desborde y centro de Suárez.

Mientras los de camiseta amarilla controlaban el partido mediante un prolijo trato del balón (tuvo el 67% de posesión en la primera mitad), los africanos no encontraban maneras de contrarrestar aquello. El cuadro sudamericano tuvo un par de ocasiones para aumentar la ventaja antes del descanso: en los 38′, Luis Díaz desvió un remate, y en los 45′ lo tuvo Johan Mojica con un cabezazo que sacó el golero Zigi.

Para el segundo tiempo, Lorenzo sorprendió con la salida de James Rodríguez, reemplazado por Richard Ríos. Con esto, Arias fue hacia arriba para ocupar el carril derecho del ataque, mientras que Ríos completó el triángulo del medio con Lerma y Puerta.

Por el trámite del encuentro, Colombia siempre estuvo más cerca de aumentar la diferencia. En los 56′ encontró el 2-0 gracias a Luis Díaz, sin embargo fue anulado por fuera de juego. Un par de minutos después, el crack del Bayern Múnich se perdió solo el segundo tanto. Ghana dejó espacios en el fondo y los cafetaleros salían rápido, pero fallaban en la puntada final.

Si hubiesen estado más finos en la definición, Colombia administraba el partido con más calma, sin embargo el resultado estrecho mantuvo a Ghana vivo en el cotejo, pese a no hacer mucho mérito para encontrar el empate.

Colombia sigue haciendo un destacado Mundial y ya está en la ronda de los octavos de final. Lo hace por cuarta vez en su historia. Antes accedió en Italia ‘90, Brasil 2014 y Rusia 2018. Eso sí, el objetivo es, a lo menos, alcanzar la mejor campaña en Copas del Mundo: cuartos de final (en 2014, con José Pekerman).

El próximo desafío será enfrentar a Suiza, que dejó en el camino a Argelia. Se jugará el martes 7 de julio, en Vancouver, a las 16.00 horas de Chile. Si sigue avanzando, aparece Argentina en el horizonte.