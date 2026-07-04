SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Colombia se permite soñar: es el último clasificado a octavos de final del Mundial 2026

    Con gol de Jhon Arias, el equipo de Néstor Lorenzo venció por 1-0 a Ghana, aunque el marcador pudo ser más abultado. Por cuarta vez, la selección cafetalera se instala en la ronda de los 16 mejores. Su siguiente rival será Suiza.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Colombia es el último clasificado a octavos de final del Mundial 2026 / Foto: Xinhua Cheng Min

    El último clasificado para los octavos de final del Mundial 2026 es Colombia. En Kansas City, la selección cafetalera venció por 1-0 a Ghana y se mete en la ronda de los 16 mejores del certamen, donde el próximo obstáculo será Suiza.

    Después de ganar su grupo (sobre Portugal) con un destacado rendimiento, el cuadro de Néstor Lorenzo cayó en un lado del cuadro donde se le abren posibilidades, partiendo por tener que enfrentar a uno de los terceros como las Estrellas Negras. Siendo absolutamente locales en el Arrowhead Stadium, fue el reencuentro de Colombia con Carlos Queiroz, el longevo DT de los ghaneses que dirigió a los caribeños entre 2019 y 2020, arrancando el proceso clasificatorio a Qatar 2022. No le fue bien.

    Lorenzo reiteró su confianza en Jhon Córdoba para ser el centrodelantero titular, ganándole el puesto a Luis Javier Suárez. Sin embargo, esa condición fue breve, toda vez que Córdoba salió lesionado antes de los 10′. Suárez, del Sporting de Lisboa, “recuperó” su puesto por la situación de su compañero.

    Colombia mantuvo el 4-3-3 que ha mostrado en la Copa del Mundo, con tres mediocampistas y un James Rodríguez con una ubicación híbrida, arrancando como eventual puntero derecho, pero desde ahí moverse. Jhon Arias, uno de los interiores colombianos, abrió la cuenta en los 14′. Remató libremente en el sector izquierdo del ataque, tras un desborde y centro de Suárez.

    Mientras los de camiseta amarilla controlaban el partido mediante un prolijo trato del balón (tuvo el 67% de posesión en la primera mitad), los africanos no encontraban maneras de contrarrestar aquello. El cuadro sudamericano tuvo un par de ocasiones para aumentar la ventaja antes del descanso: en los 38′, Luis Díaz desvió un remate, y en los 45′ lo tuvo Johan Mojica con un cabezazo que sacó el golero Zigi.

    Para el segundo tiempo, Lorenzo sorprendió con la salida de James Rodríguez, reemplazado por Richard Ríos. Con esto, Arias fue hacia arriba para ocupar el carril derecho del ataque, mientras que Ríos completó el triángulo del medio con Lerma y Puerta.

    Por el trámite del encuentro, Colombia siempre estuvo más cerca de aumentar la diferencia. En los 56′ encontró el 2-0 gracias a Luis Díaz, sin embargo fue anulado por fuera de juego. Un par de minutos después, el crack del Bayern Múnich se perdió solo el segundo tanto. Ghana dejó espacios en el fondo y los cafetaleros salían rápido, pero fallaban en la puntada final.

    Si hubiesen estado más finos en la definición, Colombia administraba el partido con más calma, sin embargo el resultado estrecho mantuvo a Ghana vivo en el cotejo, pese a no hacer mucho mérito para encontrar el empate.

    Colombia sigue haciendo un destacado Mundial y ya está en la ronda de los octavos de final. Lo hace por cuarta vez en su historia. Antes accedió en Italia ‘90, Brasil 2014 y Rusia 2018. Eso sí, el objetivo es, a lo menos, alcanzar la mejor campaña en Copas del Mundo: cuartos de final (en 2014, con José Pekerman).

    El próximo desafío será enfrentar a Suiza, que dejó en el camino a Argelia. Se jugará el martes 7 de julio, en Vancouver, a las 16.00 horas de Chile. Si sigue avanzando, aparece Argentina en el horizonte.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026Fútbol internacionalColombiaGhanaSuizaDieciseisavos de finalCopa del MundoSelección Colombia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Como todos los domingos”: Valija Diplomática y Jorge González lanzan homenaje a Caszely

    Putin asegura que el territorio de Lugansk fue “liberado por completo” de las fuerzas ucranianas

    Sismo de mediana intensidad afecta a la Región de Coquimbo

    Detienen a exseremi que se hacía pasar por carabinero en La Serena: fiscalizaba vehículos en la Avenida del Mar

    Petro acusa al nuevo gobierno colombiano de campaña electoral engañosa y defiende la transmisión en vivo del cambio de mando

    Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en el Madison Square Garden de Nueva York

    Lo más leído

    1.
    Una demanda, ofrecimientos y Pellegrini a la vista: el portazo de la ANFP a la opción de Sebastián Beccacece en la Roja

    Una demanda, ofrecimientos y Pellegrini a la vista: el portazo de la ANFP a la opción de Sebastián Beccacece en la Roja

    2.
    La dura autocrítica de Messi tras la sufrida victoria de Argentina ante Cabo Verde: “Hay que corregir lo malo, que hoy fue mucho”

    La dura autocrítica de Messi tras la sufrida victoria de Argentina ante Cabo Verde: “Hay que corregir lo malo, que hoy fue mucho”

    3.
    Ocho jugadores de una selección dieron positivo en control antidopaje realizado en la Copa del Mundo

    Ocho jugadores de una selección dieron positivo en control antidopaje realizado en la Copa del Mundo

    4.
    “Un engaño”: en Ecuador filtran la charla de Sebastián Beccacece en el camarín tras su eliminación del Mundial 2026

    “Un engaño”: en Ecuador filtran la charla de Sebastián Beccacece en el camarín tras su eliminación del Mundial 2026

    5.
    El orgullo de Cabo Verde tras despedirse del Mundial: “Fue dignificante poder demostrar nuestro carácter e identidad”

    El orgullo de Cabo Verde tras despedirse del Mundial: “Fue dignificante poder demostrar nuestro carácter e identidad”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Rating del jueves 2 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 2 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Ghana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Ghana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Cabo Verde en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Cabo Verde en TV y streaming

    Sismo de mediana intensidad afecta a la Región de Coquimbo
    Chile

    Sismo de mediana intensidad afecta a la Región de Coquimbo

    Detienen a exseremi que se hacía pasar por carabinero en La Serena: fiscalizaba vehículos en la Avenida del Mar

    Declaran alerta ambiental para este sábado en la RM

    Superintendencia de Pensiones presenta propuesta para reemplazar los multifondos
    Negocios

    Superintendencia de Pensiones presenta propuesta para reemplazar los multifondos

    Japón lidera ranking global de reputación y Chile ocupa el tercer puesto en Latinoamérica

    Pensiones: FAPP traspasa recursos a gestoras que se adjudicaron licitación para administrar carteras de inversiones

    El caso de un niño de 11 años que falleció por rabia tras despertar con un murciélago sobre su boca y nariz
    Tendencias

    El caso de un niño de 11 años que falleció por rabia tras despertar con un murciélago sobre su boca y nariz

    Cómo una sola inyección promete revertir la osteoartritis en pocas semanas, según estudios

    Qué provoca la acumulación de grasa abdominal al envejecer, según un reciente estudio

    Definidos los cruces: revisa el calendario y dónde ver los octavos de final del Mundial 2026
    El Deportivo

    Definidos los cruces: revisa el calendario y dónde ver los octavos de final del Mundial 2026

    Colombia se permite soñar: es el último clasificado a octavos de final del Mundial 2026

    Ecuador presenta un reclamo ante la FIFA tras la eliminación frente a México: “Pueden haber comprometido temas de seguridad”

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro
    Tecnología

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    “Como todos los domingos”: Valija Diplomática y Jorge González lanzan homenaje a Caszely
    Cultura y entretención

    “Como todos los domingos”: Valija Diplomática y Jorge González lanzan homenaje a Caszely

    Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en el Madison Square Garden de Nueva York

    Duco ofrece soluciones para shows de BTS: una estructura que proteja la cancha del Nacional o trasladar los conciertos a la Explanada Sur o Cerrillos

    Putin asegura que el territorio de Lugansk fue “liberado por completo” de las fuerzas ucranianas
    Mundo

    Putin asegura que el territorio de Lugansk fue “liberado por completo” de las fuerzas ucranianas

    Petro acusa al nuevo gobierno colombiano de campaña electoral engañosa y defiende la transmisión en vivo del cambio de mando

    “Empieza una nueva etapa”: Keiko Fujimori es proclamada presidenta electa de Perú por el Jurado Nacional de Elecciones

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas
    Paula

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”